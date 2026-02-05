В Казахстане открылся 156-й добровольный пункт пожаротушения

Добровольцы будут проходить обучение, включая пожарно-тактические занятия и практические тренировки

Фото: пресс-служба МЧС РК

В селе Ахмет Нуринского района Карагандинской области в рамках ведомственной программы МЧС «Ауыл құтқарушылары» открыт 156-й новый модульный добровольный пункт пожаротушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, представители местных исполнительных органов и сельчане.

Выступая на мероприятии, глава ведомства отметил, что программа «Ауыл құтқарушылары» является одним из ключевых инструментов укрепления системы гражданской защиты в отдаленных населенных пунктах. Он подчеркнул, что МЧС продолжит поэтапную реализацию программы и дальнейшее расширение сети добровольных пожарных формирований.

Модульный пункт построен и оснащён за счёт средств местного бюджета, и соответствует всем современным требованиям для круглосуточного несения дежурства. МЧС обеспечило пункт необходимой пожарной техникой, форменным обмундированием и средствами связи. Добровольцы на системной основе будут проходить обучение, включая пожарно-тактические занятия и практические тренировки.

Новый пункт пожаротушения будет обслуживать населённый пункт с численностью около 1 500 жителей и позволит значительно скорость время реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Его открытие станет важным шагом в развитии противопожарной инфраструктуры региона и повысит уровень защиты жизни и имущества сельских жителей.

