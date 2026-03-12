Согласно сообщениям, пожар внезапно вспыхнул поздно вечером в хижинах возле рыбного рынка Матиалы в Дели и за минуты охватил большую площадь, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пожарной службы Дели, никто не пострадал. Пламя было видно издалека, вызвав панику по всему району.

«Информация о возгорании в трущобном районе Уттам Нагар в Дели поступила вчера вечером, около 23.50. В результате пожара уничтожено примерно 300-400 лачуг», - сказал представитель пожарной службы индийской столицы агентству АНИ.

По его словам, для тушения возгорания было направлено 23 пожарные машины.