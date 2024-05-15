Пожар вспыхнул в центре Стамбула

Египетский рынок горит в центре Стамбула, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Огонь охватил популярный среди туристов исторический Египетский рынок в центре Стамбула, сообщили на пожарной подстанции.

«Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминёню, наши коллеги приступили к тушению», - сообщил собеседник агентства.

Египетский рынок был построен в 17 веке, за последний год на рынке провели реконструкцию некоторых торговых рядов.