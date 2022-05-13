Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов

Адвокатура: новый формат

В идеале адвокатура и прокуратура – два равноценных столпа, на которых основывается осуществление правосудия. Однако у нас, уверен глава Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, права, статус и гарантии деятельности адвокатуры до сих пор необоснованно занижены.

– Надежда на разрешение проб­лемы появилась после того, как Глава государства в своем выс­туплении на V заседании Национального совета общественного доверия в 2021 году отметил, что строительство правового государства невозможно без сильной и независимой адвокатуры, – начинает наш разговор Айдын Бикебаев. – И Республиканская коллегия адвокатов поставила себе цель помочь реализовать программную установку Президента страны.

Для достижения результата на первом этапе необходимо было переформатировать деятельность наших органов, чтобы все работали как одна хорошо мотивированная команда, а также принять стратегический документ, который стал бы планом действий. Мы эту работу сделали.

Активизирована работа всех органов коллегии, в том числе перезапущена деятельность научно-консультативного совета и комиссии по защите профессиональных прав адвокатов. Утверж­дены новые положения об этих органах, обновлены их составы, выделено финансирование. Для усиления демократических начал республиканская конференция коллегий адвокатов (съезд адвокатов) будет теперь созываться ежегодно. По наиболее важным вопросам профессии мы установили возможность проведения референдумов, в которых смогут участвовать все адвокаты страны.

Кроме того, мы постарались ввести инициативных адвокатов во все возможные общественные советы, комиссии и иные подобные органы, чтобы в том числе и через них решать проб­лемы профессии. На сегодня наши представители имеются в общественных советах министерств внутренних дел, юстиции, национальной экономики. Кроме того, адвокаты работают в Высшем судебном совете, Квалификационной комиссии и Судебном жюри этого органа, в экспертном совете Комиссии по правам человека при Президенте РК, Межведомственной рабочей группе Генеральной прокуратуры. Президиум принял специальные правила деятельности наших представителей в таких органах. Надеюсь, это поможет продвижению общих интересов.

– Есть ли уже результаты такого «переформатирования» органов?

– Начнем с того, что если раньше мы работали только по тем предложениям, которые направлялись в адрес коллегии, то теперь выступаем инициаторами, представляем свое видение, готовим свои версии проектов НПА, встречаемся с представителями государственных органов, участвуем в работе всевозможных рабочих групп. Могу смело сказать, что Республиканская коллегия адвокатов стала проактивной и ориентированной на результат организацией.

Мы создали несколько рабочих групп с госорганами, в том числе с Министерством юстиции и Верховным судом. С министром юстиции подписали совместную «дорожную карту» по решению порядка десяти проблем адвокатов. Сейчас работаем над ее реализацией. С Верховным судом работаем над документами по решению взаимных проблем наших профессий. Мы предложили принять изменения и дополнения в ряд нормативных постановлений, которые могли бы снять многие проблемы в адвокатской практике. Надеемся, предложения будут приняты.

Также мы пытаемся наладить сотрудничество с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой. Разработали проекты меморандумов с МВД и его ведомством – Комитетом уголовно-исполнительной системы. Создали рабочую группу с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

– Но усилия по созданию сильной адвокатуры на этом не заканчиваются?

– Да, это так, у нас много других идей, которые будем последовательно реализовывать. Так, недавно после трехмесячного обсуж­дения мы приняли Концепцию развития казахстанской адвокатуры на 2022–2025 годы «Новый Казахстан – новая адвокатура».

Одним из основных, на наш взгляд, вопросов, затронутых в этой концепции, является независимость адвокатуры. Считаем, что адвокатура сама, без вмешательства государства, должна контролировать вход в профессию и решать вопросы о выходе из нее нерадивых коллег.

Мы предлагаем исключить зависимость адвокатов, работающих по программе гарантированной государством юридической помощи, от органа, ведущего уголовный процесс, при определении объема выполненной адвокатом работы. Не должен оппонент защиты определять количество затраченного адвокатом времени и размер оплаты его труда.

Необходимо прекратить прак­тику, когда органы, ведущие уголовный процесс, сами выбирают адвокатов, которые будут им оппонировать. А, к сожалению, такая практика есть. И это ничего общего с защитой прав граждан не имеет.

Кроме того, нам важно получить реальные гарантии безопас­ности адвокатской деятельности. В частности, мы предлагаем ввести особый порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий в отношении адвокатов. Следует определить специальный порядок рассмотрения жалоб адвокатов по нарушениям их прав, фактам запугивания и оказания давления, проведения допросов, обысков, а также иных нарушений гарантий адвокатской деятельности с исключением возможности рассмотрения таких жалоб органом, действия сотрудников которого обжалуются.

– Особую часть в концепции занимают воп­росы расширения процессуальных прав адвокатов. Расскажите об этом подробнее...

– Приведу пример: до сих пор не обеспечивается конфиденциальность беседы адвоката с подзащитным в зданиях СИЗО. В кабинете для свиданий стоит видеокамера. А ведь такого рода проблем, нивелирующих гарантии адвокатской деятельности, достаточно. Из всех этих деталей складывается в целом не очень красивая картина, хотя все воп­росы на самом деле решаемые, если будет воля государства.

Перечислю и некоторые другие проблемы, которые тоже требуют решения. Это вопросы ограничения доступа адвоката в здания правоохранительных органов с правом использования компьютеров и смартфонов, доступа адвоката к своему подзащитному, доступа к материалам досудебного расследования, отсутствия эффективного механизма для получения материалов, содержащих различного рода тайны.

Не менее важным вопросом мы также считаем реформу судебной системы. Хотя этот вопрос и не относится напрямую к адвокатуре, но мы включили в концепцию свое видение мер по обеспечению независимости судей и повышению их авторитета. Только в условиях справедливой и независимой судебной власти адвокатская профессия может стать подлинно сильной и престижной.

В целом же многие инициативы Верховного суда мы поддерживаем. Особенно удачным получилось введение административной юстиции. Но реформы надо продолжать.

И в первую очередь мы предлагаем ввести выборность судей районных судов местным населением из числа кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен. Мы знаем, что выборы судей населением редко встречаются в мировой практике. Но в нашей стране наблюдается недоверие к судебной системе, и только такой шаг поз­волит быстро вернуть доверие к системе, а судьям – реальную независимость.

– А по вопросу оказания юридической помощи социально незащищенным слоям населения за счет государственного бюджета?

– Это также весьма актуальный для нас вопрос. Дело в том, что существующая государственная программа безнадежно устарела и не обеспечивает в должной мере защиту прав граждан, вов­леченных в орбиту уголовного преследования. Сейчас адвокат по этой программе ежемесячно в среднем получает до 20 тыс. тенге за одно дело. При этом за последние два года произошло двукратное сокращение числа адвокатов, работающих по этой программе. Поэтому ее необходимо кардинально пересматривать.

В концепции также выработаны предложения по вопросам налогообложения, социальных гарантий, аттестации адвокатов, укрепления профессиональной этики, повышения квалификации, введения новых организационно-правовых форм. Республиканская коллегия адвокатов определила в том числе принципиальную позицию о проведении в будущем структурной реформы юридичес­кой профессии, итогом которой должно стать создание классической коллегии адвокатов, действующей согласно принятым в мировой практике стандартам.

Резюмируя, можно сказать, что у Республиканской коллегии адвокатов есть большая цель, план действий, мотивированная команда и поддержка сообщества. Уверен, что госорганы и депутаты поддержат наши предложения, поскольку сильный и независимый адвокат – неотъемлемая часть и гарантия справедливого правосудия и правового государства.