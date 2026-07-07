Права новорожденных детей нарушали в Акмолинской области

В районной больнице своевременно не предоставили комплекты «Ана мен бала»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Астраханского района анализом соблюдения законодательства в сфере здравоохранения выявила нарушения прав новорожденных детей на получение предусмотренных государством мер поддержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа

Было установлено, что районная больница не обеспечила своевременное предоставление 23 новорожденным детям комплектов «Ана мен бала», выдаваемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По акту надзора больница приняла меры по устранению выявленных нарушений путем проведения госзакупок 120 комплектов «Ана мен бала».

Таким образом, защищены права 23 новорожденных детей.

Кроме того, создан необходимый запас, позволяющий обеспечить указанными комплектами детей, рожденных в текущем году.

Работа по защите прав граждан в социально значимых сферах находится на особом контроле прокуратуры района.