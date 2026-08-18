Разыскиваемого за мошенничество казахстанца экстрадировали из России

В сентябре прошлого года он был задержан в Москве

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России гражданина Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

В ходе следствия было установлено, что в феврале 2019 года подозреваемый под предлогом оказания содействия в заключении контракта на добычу золотосодержащей руды на месторождении в Акмолинской области, завладел деньгами троих граждан в сумме 500 тыс. долларов США.

Кроме того, в 2021 году он же убедил двоих предпринимателей передать ему 93,4 млн тенге за содействие в заключении с АО «НК «КазАвтоЖол» контракта на выполнение дорожно-строительных работ.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года он был задержан в Москве и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью или без такового», – сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Генеральная прокуратура обеспечила экстрадицию осужденной гражданки из Российской Федерации для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда. Приговором суда района имени Алихана Бокейхана города Караганды от 10 мая 2024 года женщина была признана виновной в групповом разбойном нападении с применением насилия и кражей.