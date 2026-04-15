Правила перевозки опасных и тяжеловесных грузов изменили в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта приняло приказ по регулированию перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, сообщает Kazpravda.kz

Как уточнили в министерстве, документ носит технический характер и направлен на приведение законодательства в соответствие с требованиями ЕАЭС по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам транспортных средств, а также на развитие транспортной логистики между государствами-членами.

В рамках приказа внесены изменения и дополнения в ряд действующих нормативных правовых актов, регулирующих:

- перевозку опасных грузов автомобильным транспортом;

- организацию перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- допустимые параметры автотранспортных средств.

Перевозка опасных грузов

Дополнительно регламентирован порядок проезда через туннели категории «Е» в соответствии с требованиями ДОПОГ. Установлены ограничения на перевозку опасных грузов через такие туннели, а также закреплена обязанность перевозчиков заранее определять альтернативные маршруты движения.

Контроль весогабаритных параметров при осуществлении крупногабаритных и тяжеловесных перевозок

Уточнены условия продолжения движения при превышении допустимых весовых и габаритных параметров, включая порядок оплаты сборов за фактически пройденный и предстоящий участки маршрута.

Государственные услуги

Обновлен механизм оказания государственной услуги по выдаче специальных разрешений — услуга предоставляется через портал «электронного правительства» по месту регистрации заявителя.

Также пересмотрены сроки действия разрешений:

до 45 календарных дней — при совершении до 5 поездок;

до 90 дней — от 6 до 10 поездок;

до 6 месяцев — при большем количестве поездок.

Допустимые параметры транспортных средств.

Обновлены нормы осевой нагрузки с учетом расстояний между осями и типов колес. Введено понятие группы сближенных осей и порядок распределения нагрузки. Допустимые осевые нагрузки увеличены по сравнению с прежними требованиями в зависимости от скатности колес, что позволяет перевозить грузы с большей нагрузкой на ось.

Принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранность автомобильных дорог и совершенствование регулирования перевозочной деятельности, отметили в министерстве.

