Принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения
Минтранспорта приняло приказ по регулированию перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, сообщает Kazpravda.kz
Как уточнили в министерстве, документ носит технический характер и направлен на приведение законодательства в соответствие с требованиями ЕАЭС по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам транспортных средств, а также на развитие транспортной логистики между государствами-членами.
В рамках приказа внесены изменения и дополнения в ряд действующих нормативных правовых актов, регулирующих:
- перевозку опасных грузов автомобильным транспортом;
- организацию перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- допустимые параметры автотранспортных средств.
Перевозка опасных грузов
Дополнительно регламентирован порядок проезда через туннели категории «Е» в соответствии с требованиями ДОПОГ. Установлены ограничения на перевозку опасных грузов через такие туннели, а также закреплена обязанность перевозчиков заранее определять альтернативные маршруты движения.
Контроль весогабаритных параметров при осуществлении крупногабаритных и тяжеловесных перевозок
Уточнены условия продолжения движения при превышении допустимых весовых и габаритных параметров, включая порядок оплаты сборов за фактически пройденный и предстоящий участки маршрута.
Государственные услуги
Обновлен механизм оказания государственной услуги по выдаче специальных разрешений — услуга предоставляется через портал «электронного правительства» по месту регистрации заявителя.
Также пересмотрены сроки действия разрешений:
до 45 календарных дней — при совершении до 5 поездок;
до 90 дней — от 6 до 10 поездок;
до 6 месяцев — при большем количестве поездок.
Допустимые параметры транспортных средств.
Обновлены нормы осевой нагрузки с учетом расстояний между осями и типов колес. Введено понятие группы сближенных осей и порядок распределения нагрузки. Допустимые осевые нагрузки увеличены по сравнению с прежними требованиями в зависимости от скатности колес, что позволяет перевозить грузы с большей нагрузкой на ось.
Принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранность автомобильных дорог и совершенствование регулирования перевозочной деятельности, отметили в министерстве.