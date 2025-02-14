Правительственная делегация прибыла в Кызылординскую область

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область прибыла правительственная делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе визита комиссия посетила ряд ключевых объектов региона, включая новый терминал международного аэропорта «Коркыт Ата» в Кызылорде.

Он открыт по поручению главы государства премьер-министром РК Олжасом Бектенов в ноябре прошлого года. На строительство объекта потрачено 16,6 млрд тенге частных инвестиций. Еще более 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на проведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В ходе поездки Роман Скляр и участники делегации также ознакомились с реализацией инвестиционного проекта «Комплекс по ремонту, техническому обслуживанию пассажирских вагонов и вагоностроительный завод», который реализуется в Кызылорде. В проект будет инвестировано 15,4 млрд тенге, а его реализация планируется в два этапа.

Запланированная мощность комплекса поможет улучшить ремонт и обслуживание пассажирских вагонов, а также производство новых моделей. Это окажет положительное влияние на развитие железнодорожного транспорта в Казахстане, в том числе и в регионе.

Правительственная делегация также побывала на строительной площадке кирпичного завода и ознакомилась с работой предприятия по производству стекла. Для кирпичного завода в Кызылорде предоставлен участок площадью 7 га в индустриальной зоне «Өндіріс». Предприятие планируется выпускать до 90 млн штук кирпичей в год.

Мощность производства стекольного завода - 197,1 тыс. тонн в год. Продукция экспортируется в Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. На предприятии в настоящее время работают 366 специалистов. В прошлом году на нем была запущена новая линия по производству энергосберегающего стекла. Китайский инвестор намерен в ближайшее время реализовать новый инвестиционный проект, включающий два этапа.

Роман Скляр также ознакомился с ходом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде. Стоимость проекта – 215 млрд тенге, мощность - 240 МВт. На сегодня инвестор - турецкая компания «Акса Энерджи», вложил в строительство объекта более 135 млрд тенге. При запуске новая ТЭЦ полностью обеспечит регион электроэнергией.

Кроме того, правительственной делегацией было уделено внимание вопросу развития дорожной инфраструктуры. Роман Скляр ознакомился с реконструкцией проспекта 25-летия Независимости. С прошлого года здесь были укреплены береговые сооружения вдоль реки Сырдарьи от улицы С.Бейбарыс до улицы Абулхаир хана, реконструировано 6,7 км дорог.

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Кызылординской области запланировано строительство 10 школ на 6,9 тыс. мест. На сегодня из них сданы в эксплуатацию 5 школ. В этом году планируется завершение строительства остальных 5 учебных заведений.

Наряду с этим из областного бюджета выделено 20,9 млрд тенге на строительство стадиона на 11 тысяч мест, соответствующего международным стандартам. На сегодня полностью завершен монтаж металлоконструкций восточной и западной трибун, закладываются стены, внутренние перегородки и наружные витражи.

Роман Скляр также ознакомился с работой нового автовокзала. Он был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Здание оснащено необходимым оборудованием для пассажиров и рассчитан на 200 человек. Стоимостью проекта - 975 млн тенге.

Стоит отметить, что в регионе также ведется активная работа по созданию малых промышленных зон. Это, в свою очередь, способствует решению вопросов занятости населения, инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса.

За последние три года в регионе увеличился объем строительных работ. По итогам прошлого года рост составил 153,8%. Вырос объем введенного жилья, который достиг рекордного показателя - 866,8 тыс. м2. Если в 2022-2023 годах в эксплуатацию было введено порядка 4 тыс. квартир, то в прошлом году ключи вручили более 2,5 тыс. семей. Наряду с этим, по приобретению жилья для социально уязвимых слоев населения Кызылординская область заняла 2-е место в республике с показателем 1948 квартир.

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил проделанную работу в области и подчеркнул, что кызылординский регион должен стать драйвером экономического роста на юге республики.