Правительство усиливает меры по повышению доходов населения и созданию качественных рабочих мест

«В этом году мы будем принимать все меры для того, чтобы в целом по экономике показатели реальных доходов населения росли. Принят отдельный план по повышению доходов населения, где детально расписаны все меры, которые по нашим оценкам приведут к росту реальных доходов населения. Это и производство тех необходимых товаров, которые мы сегодня импортируем, и меры по повышению зарплат работников – в порядке встречных обязательств от тех предприятий, которые получают серьезную государственную поддержку. Поэтому в этом направлении будем работать», — подчеркнул Олжас Бектенов.