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Право выбора
Пяртель Кирилл
корреспондент

Неделя выдалась непростая. Традиционные майские праздники вдруг попали под сомнения. Отдыхать хочется всегда, но и разобраться с тем, что мы празднуем – тоже.

Майские – это классно. Особенно для северных регионов, где весна только-только начала чувствоваться. Прочувствовали все прелести праздника пользователи трассы Астана – Боровое. Трафик был такой плотный, что люди начали жаловаться на закрытие трассы, хотя ничего такого не происходило. Просто есть хорошая традиция: при любой возможности постараться покинуть столицу и выбраться на природу. И выбор в пользу Борового очевиден.

Парад и День Победы тоже стал для многих дилеммой. Парад проводился традиционно в День защитника Отечества, но всегда плавно переходил в празднование 9 Мая. «Диванные сомнения» в социальных сетях зашкаливали. Ленточки неправильные, праздник отмечаем неправильно, после войны никаких выходных вообще не было и так далее.

Но 9 Мая все встало на свои мес­та. Начиная от утреннего возложения президентом ­Токаевым венка к монументу «Отан қорғаушылар» и заканчивая вечерним салютом над столицей. Люди, вышедшие на улицы наших городов доказали, что они и помнят, и гордятся своими предками.

Политизировать можно все что угодно. Извратить до неузнавае­мости – любой праздник, даже Новый год. Все, что происходит вокруг нас сегодня, – это исключительно наши проблемы. И мы должны их решать. Память о солдатах Второй мировой войны от этого страдать не должна. И если копнуть глубже, кто знает, не виной ли всему, что сейчас происходит, именно наша проблема с памятью.

Мы помним о народе-победителе, на своих плечах вынесшем все тяготы войны. О народе, победившем фашизм, победившем абсолютное зло, с которым сражались долгие годы на всех континентах. И мы не просто часть этой истории. Мы потомки тех, кто сохранил современную цивилизацию. Вот о чем этот праздник…

Куда более странным на этой неделе выглядел несостоявшийся бесплатный концерт звезд эстрады, который в столице планировала провести организация… в общем, даже сложно объяснить, что это за организация. Направление деятельности напоминает подборку из трендов YouTube. Если это модно, мы тоже делаем это: интервью, дебаты, собственную социальную сеть, мерч, концерты, расследования… Об отмене концерта новостей было больше, чем о самом мероприятии. А методы сбора зрителей, например, десять автобусов молодежи из Тараза, заставили задуматься о целях такого мероприятия. Это, пожалуй, первый несостоявшийся концерт в истории, зрителей которых задерживала полиция задолго до того, как они доехали до места проведения. Причем организаторы, несмотря на отмену, продолжали приглашать зрителей в свой офис, чтобы объяснить причину отмены.

В принципе, когда кто-то говорит о бесплатном массовом мероприятии в ограниченном пространстве – это уже опасно. Не так страшно, как торговля «волшебными красными нитями» или финансовые пирамиды, которые рекламируют вайнеры и куда люди несут десятки миллионов. Но все же выглядит это максимально странно.

Верить или нет в подобные проекты – личное дело каждого. В принципе, выбор – это прекрас­но. Только вслушайтесь, как замечательно звучит новость из казахстанских ЦОНов: теперь при изготовлении документов можно самому выбирать фото­графию. Это не просто демократия, а решение проблемы, которая мучает уже не одно поколение казахстанцев. Фраза «выглядеть как на фото в паспорте» означает иметь крайне плохой внешний вид. Теперь можно не испытывать постоянную неловкость, доставая документы. И кажется, это первый шаг к всеобщему счастью.

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