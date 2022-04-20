Предотвратили хищения

Антикоррупционной службой при координации Генпрокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд тенге.

Как сообщили в Антикоррупционном ведомстве, должностные лица Министер­ства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались похитить 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.

В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, проинформировали в Агентстве по противодействию коррупции.