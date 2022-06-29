Общество Предприниматели Петропавловска пытаются заставить ГКП «Коммунхоз» заплатить за сделанную работу, но все попытки тщетны… 29 июня 2022 г. 3:45 Андрей Кратенко Постой, «Коммунхоз»!.. На счету данного государственного предприятия нет средств, а на балансе – имущества. Как все это объяснить? Ответ на вопрос искали участники заседания в палате предпринимателей Северо-Казахстанской области. Предприятие Амбарцума Искандаряна занимается уборкой снега, озеленением и благоустройством. Часть денег за оказанные услуги ему удалось получить, но остался долг 81 млн тенге. На грани разорения оказались и другие бизнесмены, имевшие дело с ГКП «Коммунхоз». Например, Александр Ушаков сделал к Новому 2022 году световое оформление Петропавловска. Договор был заключен на 43 млн тенге, долг – свыше 16 млн. – Суд обязал выплатить эти деньги, но взыскать их судебный исполнитель не может, – пояснил предприниматель. – Потому что счета у предприятия пустые, а имущества нет. – 27 организаций выполнили работу на полтора миллиарда тенге, оплату же получили в размере 600 миллионов тенге, – сообщила председатель Совета по защите прав предпринимателей Северо-Казахстанской области Инесса Куанова. В палате предпринимателей пояснили, что «Коммунхоз», являясь генподрядчиком отдела ЖКХ, заключает договоры с субподрядчиками – индивидуальными предпринимателями. По сути, «Коммунхоз» – посредник. В чем смысл такого посредничества? Четко ответить на этот вопрос представители отдела ЖКХ не смогли, а представители самого «Коммунхоза» на встречу вообще не явились. Так возникла идея направить жалобу предпринимателей в прокуратуру.