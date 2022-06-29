Предприниматели Петропавловска пытаются заставить ГКП «Коммунхоз» заплатить за сделанную работу, но все попытки тщетны…

Постой, «Коммунхоз»!..

На счету данного государственного предприятия нет средств, а на балансе – имущества. Как все это объяснить? Ответ на вопрос искали участники заседания в палате предпринимателей Северо-Казахстанской области.

Предприятие Амбарцума Искандаряна занимается уборкой снега, озеленением и благоустройством. Часть денег за оказанные услуги ему удалось получить, но остался долг 81 млн тенге.

На грани разорения оказались и другие бизнесмены, имевшие дело с ГКП «Коммунхоз». Например, Александр Ушаков сделал к Новому 2022 году световое оформление Петропавловска. Договор был заключен на 43 млн тенге, долг – свыше 16 млн.

– Суд обязал выплатить эти деньги, но взыскать их судебный исполнитель не может, – пояснил предприниматель. – Потому что счета у предприятия пустые, а имущест­ва нет.

– 27 организаций выполнили работу на полтора миллиарда тенге, оплату же получили в размере 600 миллионов тенге, – сообщила председатель Совета по защите прав предпринимателей Северо-Казах­станской области Инесса Куанова.

В палате предпринимателей пояснили, что «Коммунхоз», являясь генподрядчиком отдела ЖКХ, зак­лючает договоры с субподрядчиками – индивидуальными предпринимателями. По сути, «Коммунхоз» – посредник.

В чем смысл такого посредничест­ва? Четко ответить на этот вопрос представители отдела ЖКХ не смог­ли, а представители самого «Коммунхоза» на встречу вообще не явились.

Так возникла идея направить жалобу предпринимателей в прокуратуру.