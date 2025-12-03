На сегодняшний день доля сектора в структуре ВВП республики составляет около 13%.

– Глава государства четко обозначил задачи по диверсификации экономики, повышению производительности труда, внедре­нию новых технологий и укреплению потенциала отечественной промышленности. Именно в обрабатывающем секторе создается добавленная стоимость. Здесь открываются высоко­квалифицированные рабочие места. Обработка формирует технологический суверенитет страны, – отметил руководитель Правительства.

Важно продолжать последовательную диверсификацию экономики. Стоит цель – к 2030 году довести долю обрабатывающей промышленности в ВВП до 15%, а к 2035-му – до 18–20%. И, как заявил Олжас Бектенов, это реальная задача. Для этого у Казахстана есть все необходимое – сырье, энергия, выгодное географическое положение, молодой и образованный человечес­кий капитал.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагас­паев в свою очередь доложил, что в текущем году в обрабатывающей промышленности сохраняется положительная динамика. По итогам 10 месяцев объем произ­водства превысил 24 трлн тенге, увеличившись на 5,8%. Рост обеспечен прежде всего за счет увеличения производства в ключевых сегментах: металлургии, машиностроении, химической отрасли, производстве строительных материалов.

До конца года в секторе запланировано запустить 190 проектов на 1,5 трлн тенге, на сегодня 147 объектов уже введены в строй действующих.

Государственные институты развития, по словам министра, играют значительную роль в поддержке новых производств. С 2022 года через механизм льготного кредитования профинансировано 116 проектов. На эти цели из бюджета было выделено более 500 млрд тенге. Благодаря привлечению дополнительного финансирования с рынка и применению механизма смешанного финансирования общая сумма была увеличена до 700 млрд тенге. В результате запущены производства радиаторов, авто­компонентов, носочно-чулочных изделий, лакокрасочных, геосинтетических материалов и других товаров.

По итогам прошлого года доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9 до 19%. Средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, «облачные» технологии – на 142, решения промышленного Интернета вещей и искусственного интеллекта – на 72, промышленные роботы работают на 48 производствах.

Спикер добавил, что в настоя­щее время формируется Национальная информационная цифровая экосистема промышленности, обеспечивающая сбор, хранение и анализ данных, а также информационное взаимодействие между государственными органами и предприятиями. Основные компоненты экосистемы уже проходят поэтапный запуск.

Запущена государственная информационная система Tizilim, позволяющая анализировать закупки недропользователей. В системе зарегистрировано более шести тысяч заказчиков и 900 поставщиков. С 1 января вводится Единый реестр казах­станских товаропроизводителей для прозрачной и адресной поддержки предприятий с реальной производственной базой.

О перспективах переработки углеводородов и каменного угля в республике проинформировал министр энергетики Ерлан

Аккенженов. В частности, в соответствии с Концепцией развития нефтеперерабатывающей отрасли, сообщил спикер, начаты работы по увеличению объемов нефтепереработки с 18 млн до 30 млн тонн в год (с 2025 по 2032 год) за счет расширения обрабатывающих мощностей.

К 2040 году планируется запус­тить новый крупнотоннажный завод мощностью 10 млн тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации и увеличить перерабатывающие мощности с 30 млн до 40 млн тонн. Глубина переработки на новом заводе составит 95%.

Осуществление данных проек­тов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.

Ерлан Аккенженов отчитался также об эффективности цифровизации бизнес-процессов в отрасли. По его словам, запуск информационной системы Oil transportation management позволил автоматизировать распределение нефти между добывающими компаниями, НПЗ и перевозчиками, сократив сроки утверждения графиков поставок с семи до двух дней.

О переработке произведенной аграриями сельхозпродукции, развитии пищевой промышленности и цифровизации агро­промышленного комплекса доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. О состоянии и перспективах фармацевтической промышленности, мерах, принимаемых государством для снижения себестоимости отечественных препаратов, и поддержке отрасли – министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

– Во исполнение поручений Главы государства Министерством промышленности и строительства совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утверж­дена Карта цифровой трансформации. Согласно ей, к 2028 году поставлена задача вовлечь компании обрабатывающей промышленности во внедрение технологий Industry 4.0, включая IoT-платформы, цифровые двойники, системы предиктивного обслуживания и интегрированные решения управления производством, – в свою очередь отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Ожидается, что в результате внедрения подобных технологий к 2028 году производительность труда возрастет на 10–15%, темпы реального роста составят 6,5%, а доля внедрения промышленного IoT увеличится до 10–20%.

О темпах развития обрабатывающей промышленности в Костанайской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях отчитались акимы.

За пять лет объем производства в обрабатывающей отрасли вырос почти на треть, подытожил рассмотрение вопроса Премьер-министр. Запущены десятки новых предприятий, в том числе с участием таких глобальных лидеров, как Kia, Sinopec, John Deere, Claas. Экспорт обработанной продукции за прошлый год превысил 23 млрд долларов. И это уже не только металлы, но и продукция машиностроения, химии, продукты питания.

Премьер-министр отметил, что внедрение системных мер поддержки отечественных произ­водителей служит важным фактором для достижения цели по увеличению объемов обрабатывающей промышленности в экономике. Принятый механизм обеспечения перерабатывающих структур сырьем в ряде отраслей уже дает эффект. Предприятия получили предсказуемые условия загрузки мощностей и планирования модернизации.

С начала следующего года будет запущен реестр казах­станских товаропроизводителей, который обеспечит приоритет реально работающим отечественным предприятиям на рынке регулируемых закупок.

– В Послании народу Глава государства обозначил приоритетным привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность. В сектор за десять месяцев текущего года инвестировано 1,7 триллиона тенге – на 30 процентов выше прошлогоднего периода. Данный рост обусловлен в первую очередь запуском новых производств в рамках Единой карты индустриализации, – сказал Олжас Бектенов.

Наибольшая часть индустриальных проектов в республике осуществляется на территориях специальных экономических и индустриальных зон, что подчеркивает их ключевую роль как опорных площадок индустриализации. В связи с чем Министерству промышленности совместно с министерствами национальной экономики, финансов и акиматами регионов поручено сформировать детальный план по обеспечению инфраструктурой приоритетных СЭЗ и ИЗ с указанием конкретных сроков и источников финансирования.

Комплексный план по развитию переработки продукции до 2028 года, реализуемый в АПК, включает мероприятия по обеспечению предприятий доступным сырьем, предоставлению льготных кредитов и повышению экспортного потенциала. В следующем году в секторе запланирована реализация ряда крупных проектов, включая запуск сахарного завода в Жамбылской области, переработку фруктов и ягод в Алматинской области, птицефабрику в городе Шымкенте. Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить своевременный ввод всех запланированных объектов в эксплуатацию.

В развитии обрабатывающей промышленности ключевое значение имеют вопросы цифровой трансформации, включая применение технологий искусственного интеллекта. В Казахстане, отметил Олжас Бектенов, уже есть положительные примеры использования таких технологий.

– Наши предприятия должны активнее внедрять цифровые решения и искусственный интеллект, а госорганы – обеспечивать необходимые институцио­нальные и инфраструктурные условия. Особое место в любой отрасли занимают люди. Без современных инженеров, технологов и квалифицированных рабочих невозможно качественное и эффективное развитие, – подчеркнул Премьер-министр.

В этой связи по итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов дал ряд поручений заинтересованным госорганам.