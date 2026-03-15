Председатель ЦИК Азербайджана посетил 50 избирательных участков в Казахстане

Айман Аманжолова
корреспондент

Панахов Мазаир Магоммед оглы, председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, сегодня лично наблюдает за ходом референдума в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Делегация уже посетила 50 избирательных участков. В ходе визитов отмечено, что организация голосования проходит на высоком уровне: все участки оснащены необходимым оборудованием, соблюдаются санитарные и технические нормы, а процесс голосования протекает в спокойной и упорядоченной атмосфере.

Наблюдатели, присутствующие на участках, отмечают чёткую организацию и высокий уровень подготовки персонала. Все технические и организационные моменты контролируются, чтобы граждане могли реализовать своё право на голос безопасно и комфортно.

Популярное

Все
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
Чемпионы страны сделали свой выбор
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Аида Балаева: Наша страна – на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме
Референдум-2026: наблюдатели подтверждают - нарушений нет
Референдум 2026: Какие условия и сервисы для голосования ор…
Глава ЦИК Таджикистана: Референдум в Казахстане организован…

