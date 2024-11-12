Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной

Согласно предварительному прогнозу ЗКФ РГП «Казгидромет», высокая увлажненность почвы этой осенью и ожидаемое большое количество осадков в зимние месяцы способствуют возникновению паводковых угроз. Часть из них можно предотвратить заранее, учитывая опыт этого года.

По данным ДЧС ЗКО, сегодня в регио­не возведено 98,5 км защитных дамб, в населенных пунктах построено 9 км водоотводных каналов, 93 км арыков, установлено 513 м водопропускных труб, восстановлены плотины «Бесагаш» и «Успенка» в Бурлинском районе, пруд Фрегат в районе Байтерек. По линии «Казводхоза» очищено около 74 км магистральных каналов, проведены дно­углубительные работы на участке реки Кушум протяженностью около 1 км.

В рамках «дорожной карты» противопаводковых мероприятий работы проводятся по шести направлениям. В частности, капитально ремонтируется плотина в селе Достык Бурлинского района, ведется укрепление существую­щей дамбы на реке Малая Быковка в селе Чирово района Байтерек. Проектно-сметная документация по очистке и расширению русла реки Деркул в пределах административного центра Таскалинского района проходит госэкспертизу. Также разрабатывается новый проект по берегоукреплению реки Деркул в районе уральского кардиоцентра. По двум проектам берего­укрепления реки Урал в черте областного центра бюджетная заявка на сумму свыше 1,6 млрд тенге для проведения строительно-монтажных работ не поддержана республиканской бюджетной комиссией.

За счет средств корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры» в четырех районах возводятся 16 водозащитных дамб общей протяженностью 40 км. Уже завершены работы у села Курмангазы района Байтерек, по остальным выполнение составляет от 15 до 90%. В рамках Плана инженерных работ намечено проведение 90 мероприятий, из них 32 в 29 населенных пунктах уже выполнены, по 43 ведутся работы в семи районах и Уральске, по четырем готова проектно-сметная документация, но не выделены средства, по одному разрабатывается ПСД, по десяти мероприя­тиям работы не начаты.

Для текущего ремонта шести водохранилищ из местного бюджета выделено 635,6 млн тенге. На одном ГТС работы завершены, на пяти – выполнение составляет от 3 до 90%. Весной этого года на 140 участках дорог произошли переливы и размывы дорожного полотна. Все дороги восстановлены. На 10 участках установлены водопропускные трубы, на 42 эти работы только намечены, на остальных 88 устройство водопропускных труб не запланировано.

Для усиления мониторинга на реках области до начала паводка планируется открыть семь новых гидропостов, в настоящее время на балансе ЗКФ РГП «Казгидромет» числятся 22 гидропос­та. На реках Урал, Чаган и Деркул до конца года будут установлены четыре автоматизированные системы раннего обнаружения паводковых угроз.

– Несмотря на проводимые работы, в области остаются проблемы, которые могут негативно повлиять на прохождение паводкового периода, – отметил заместитель начальника ДЧС ЗКО Марат Муратов. – Первое – это проведение противопаводковых инженерных мероприятий в населенных пунктах хозяйст­венным способом. В рамках Плана инженерных работ в селах Сулыколь и Ушана Каратобинского района защитные дамбы были возведены исходя из сметных расчетов. Строительно-монтажные работы для каждого проекта обошлись бюджету в шесть миллионов тенге. Но эти сооружения не являются капитальными, и, как показал прошлогодний паводок, такие дамбы не обеспечивают полноценной защиты. Поэтому в селах Коржын, Жымпиты и Подстепном приняты меры по возведению капитальных дамб. Аналогичная дамба, возведенная в прошлом году, обеспечила защиту от подтопления микрорайона «Кызылтал» в городе Аксае. Необходимо начать разработку ПСД для указанных населенных пунктов с последующим выделением финансовых средств за счет республиканского или областного бюджета с включением проектов в План развития области.

Вторым слабым моментом противопаводковой защиты спикер назвал невключение в План инженерных работ 12 населенных пунктов, где этой весной были частично подтоплены строения. Соответственно, капитальные меры по их защите местными исполнительными органами не приняты.

Так, в селе Узунколь подтопление произошло из-за того, что, ремонтируя дорогу, убрали старую водопропускную трубу, а новую в проекте не предусмот­рели. В селе Махамбет района Байтерек причиной возникновения ЧС послужил прорыв пруда на реке Крутенькая выше населенного пункта, что и привело к его подтоплению. Имеющаяся глухая дамба, возведенная для накопления воды на хозяйственные нужды, при подъеме ее уровня стала препятствием, и ее пришлось вскрыть. В настоящее время планируется устройство шлюза для сброса воды, однако до следующего паводка это не будет выполнено. В связи с этим акимату района Байтерек необходимо принять соответствующие меры по недопущению повторных подтоплений.

Ряд сел пострадали от талых вод, пришедших со степи. Сказалось и отсутствие водозащитных дамб, и низкие фундаменты жилых домов. В связи с этим необходимо заранее закрепить за такими участками водооткачивающую технику, заготовить мешкотару, а в зимний период организовать свое­временный вывоз снега.

Большинство земляных дамб по всей области построены более 20 лет назад и не имеют правоустанавливающих документов. Отсюда низкий контроль по их содержанию и обслуживанию. Для решения данной проблемы необходимо разработать правоустанавливающие документы с дальнейшим принятием их на баланс МИО, считают чеэсники.

Водохранилища находятся на балансе сельских округов и не оснащены специальным оборудованием для расчета наполняемости. Это необходимо для оценки возникновения опасности переполнения. Пример тому – Узункольское водохранилище. Весной оно было переполнено, из-за чего произошел прорыв дамбы. Жителей пяти сел пришлось эвакуировать. Вода была перенаправлена в реку Барбастау, подтоп­ления сел удалось избежать. В настоя­щее время работы на дамбе подходят к завершению.

Гидропосты во время паводка оказываются под водой, что не позволяет своевременно получать необходимую информацию. Поэтому специалисты предлагают внедрить системы автоматизированного мониторинга на водо­хранилищах области, а также установить радиолокационные видеокамеры на гидропостах. В области имеются 22 ГТС в неудовлетворительном состоя­нии. Они также несут угрозу в период половодья. Решением областного акимата гидросооружения передадут новой подведомственной организации «Батыс ирригация».

– Темпы проведения противопаводковых мероприятий должны быть ускорены, – подвел итоги аппаратного совещания аким области Нариман Турегалиев.

Глава региона дал ряд поручений акимам районов, уполномоченным ведомствам. В частности, необходимо заранее заготовить песок и песчано-гравийную смесь, в том числе и для строительных работ. Нельзя допустить, чтобы села во время паводка остались без электроснабжения и связи, как это случилось весной в Сырымском и Каратобинском районах. Кроме того, несмотря на финансовую поддержку, ресурсов областного бюджета на все противопаводковые мероприятия не хватает. А это значит, что средства нужно изыскивать из других возможных источников.