Премьер-министр Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Маттео Ренци подал президенту страны Серджо Матарелле официальное прошение об отставке, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Как сообщают местные СМИ, решение об отставке Ренци принял еще в понедельник, после того, как граждане Италии не поддержали его план конституционной реформы. Референдум по этому вопросу состоялся в Италии в воскресенье.
Отставка Ренци была принята, он будет руководить Кабмином до формирования нового состава правительства. Маттео Ренци возглавил Совет министров Италии в марте 2014 года.