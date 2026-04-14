На данный момент в Колумбии обитает приблизительно 200 бегемотов.

«Мы должны действовать, чтобы сократить популяцию бегемотов. Эти меры необходимы для защиты наших экосистем и наших местных видов», — отметила министр окружающей среды Колумбии Ирене Велес.

Она рассказала, что рост популяции угрожает таким видам, как речные черепахи и ламантины, а также вызывает загрязнение воды.

Первые четыре бегемота Колумбии были незаконно завезены в 1980-х годах покойным наркоторговцем Пабло Эскобаром, который основал зоопарк на одной из своих территорий. С тех пор популяция росла практически без контроля, несмотря на некоторые усилия провинциальных экологических органов.