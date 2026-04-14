Иран потребовал компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании за участие в войне США и Израиля против Ирана

Власти страны требуют компенсации за все материальные и моральные убытки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Эти пять стран посредством своих международно противоправных действий нарушили свои международные обязательства в отношении Исламской Республики Иран и тем самым понесли международную ответственность», — заявил посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани.

В публикации агентства Tasnim также отмечается, что эти государства должны полностью компенсировать Ирану все материальные и моральные убытки.

Официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани 14 апреля сообщила, что ущерб Ирану от ударов США и Израиля составляет $270 млрд. Мохаджерани отметила, что тема военных репараций, которые Иран требует от США, входит в круг вопросов, обсуждаемых иранской делегацией на переговорах. В частности, этот вопрос был поднят на последних переговорах, состоявшихся в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее стало известно, что США начали блокаду иранских портов.