Парк Тижука в Рио-де-Жанейро стал самым посещаемым местом Бразилии

Городской парк Тижука в Рио-де-Жанейро в 2025 году в 18-й раз подряд стал самым посещаемым национальным парком Бразилии. По информации портала Globo, его посетили более 4,9 миллиона человек

По данным издания, общее количество посетителей лесопарка в минувшем году составило 4 907 563 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Тижука площадью четыре тысячи гектаров полностью расположен в черте города Рио-де-Жанейро. На сегодня данная территория считается одним из крупнейших восстановленных лесов в мире. Вход во все зоны парка, за исключением горы Корковаду, на вершине которой расположена и знаменитая статуя Христа-Искупителя, является бесплатным как для бразильцев, так и для иностранных туристов.

Природный комплекс выполняет важнейшую экологическую роль для мегаполиса. Лесной массив снижает температуру в Рио-де-Жанейро на 4-6 градусов, защищает склоны от оползней, поддерживает качество воздуха и сохраняет водные ресурсы. Территория заповедника также является домом для более 230 видов животных и птиц.

В 2026 году власти Бразилии намерены выделить 75 млн реалов на модернизацию туристической инфраструктуры лесопарка. На вершине горы Корковаду предполагается заменить устаревшие подъемники, оборудовать смотровую площадку с панорамным видом на город и обновить санитарные помещения. Кроме того, запланированы работы по укреплению склонов вдоль исторической железнодорожной линии и подъездных дорог.

