Центр исламской цивилизации в Узбекистане вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Айман Аманжолова
корреспондент

и стал крупнейшим музеем исламской цивилизации

Фото: iccu.uz

Центр исламской цивилизации в Узбекистане был официально признан крупнейшим музеем исламской цивилизации в мире, получив престижный титул от Guinness World Records, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Центра

Торжественная церемония награждения прошла с участием официального представителя и судьи Guinness World Records — Шейды Субаши, которая подтвердила соответствие Центра всем международным стандартам.

В мероприятии также приняли участие архитекторы, проектировщики, дизайнеры и строители, внесшие значительный вклад в реализацию проекта. Награда была вручена членам Научного совета Центра.

Шейда Субаши отметила:

«Как официальный адъюдикатор Guinness World Records, могу отметить, что каждый уголок музея и каждый представленный экспонат обладают собственной уникальностью и культурной ценностью. Очевидно, что за созданием этого пространства стоят годы масштабной, кропотливой работы.

Посещение музея произвело на меня сильное впечатление — это действительно глубокий и содержательный опыт. Несмотря на то, что в рамках визита невозможно охватить абсолютно всё, процесс оценки строго соответствовал установленным процедурам: мной был использован официальный логбук, в котором каждый экспонат зафиксирован и подтверждён профильными специалистами в области исламской археологии, искусства и науки.

Я искренне впечатлена уровнем проделанной работы и хотела бы выразить признательность всем, кто был причастен к реализации этого проекта. Это выдающееся достижение, результат колоссальных усилий и высокого профессионализма. Вклад каждого участника заслуживает отдельного уважения. И, говоря языком Guinness World Records, это — по-настоящему «официально потрясающе».

Центр исламской цивилизации в Узбекистане является масштабным научно-образовательным и музейным комплексом, реализуемым как авторский мегапроект Президента Республики Узбекистан  Шавката Мирзиёева . Проект был инициирован в 2017 году и завершён 17 марта 2026 года. Он задуман как уникальная культурно-просветительская платформа «Нового Узбекистана», объединяющая научный потенциал, культурное наследие и современные технологии в едином пространстве. Проект отражает стратегическое видение главы государства по укреплению национальной идентичности и продвижению Узбекистана как одного из ключевых центров исламской цивилизации на мировой арене.

Главный архитектор проекта Абдукаххор Турдиев отметил:

«Уникальность Центра заключается в том, что его архитектура отражает богатую культуру и наследие Узбекистана. Благодаря проводимым реформам страна уверенно открывается миру, заявляя о себе не только как о центре науки и культуры, но и как о государстве, активно участвующем в глобальном диалоге цивилизаций».

Сегодня Центр стал одной из самых посещаемых культурно-научных площадок региона: ежедневно его посещают до 5 000 человек, что свидетельствует о высоком интересе как со стороны граждан Узбекистана, так и иностранных гостей.

Присвоение титула Guinness World Records стало не только признанием масштабов проекта, но и высокой оценкой труда сотен специалистов, учёных и экспертов, принимавших участие в его реализации.

Директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов отметил:

«Несомненно, эта награда является заслуженной наградой и заслуженным признанием авторского проекта уважаемого Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Уважаемым Президентом созданы все необходимые условия для нашей деятельности, и сегодня наша главная цель — эффективно использовать этот потенциал для реализации масштабных научных и просветительских проектов, направленных на сохранение и популяризацию богатого культурного наследия Узбекистана , а также продвижение гуманных идей нашей священной религии ислам, как религии добра, мира, просвещения и толерантности».

Получение статуса Guinness World Records укрепляет роль Узбекистана как одного из ключевых туристических и исторических центров исламской науки, культуры и просвещения. Это также подтверждает значение Центра как современной платформы для диалога цивилизаций, основанного на принципах взаимного уважения, толерантности и культурного многообразия.

#Узбекистан #музей #ислам #Гиннес

