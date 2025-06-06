Глава Правительства РК Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас со светлым праздником Курбан айт!

Этот священный день прославляет такие вечные ценности, как вера, милосердие, мир и доброта — качества, глубоко укоренившиеся в национальном характере нашего народа.

В своем выступлении на IV заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что важнейшая миссия религии — консолидация нации.

Курбан айт играет особую роль в укреплении единства народа и духовно-нравственных ценностей общества. В эти праздничные дни люди с особой теплотой и уважением относятся друг к другу, проявляют братство, сострадание и заботу. Возрастает ценность стабильности, мира и согласия, как залога нашего общего светлого будущего.

Пусть исполнятся ваши самые добрые пожелания и этот светлый праздник принесет в каждый дом здоровье, удачу, счастье и благополучие!

С праздником Курбан айт! Мира и добра вам и вашим близким!