«Предприятиям нужно активнее внедрять у себя новые технологии» – премьер

Правительство, Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как отметил Бектенов, это необходимо для того, чтобы не отставать от мировых трендов

Фото: Kazpravda.kz

Развитие обрабатывающей промышленности Казахстана рассмотрели под председательством премьера Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Глава кабмина подчеркнул, что основой успешного развития промышленности любого государства является обрабатывающий сектор. В этой связи в структуре экономики страны обработка должна иметь наибольшую долю. 

По итогам прошлого года отрасли практически удалось сравняться по объемам выпуска с горнодобывающим сектором. Теперь необходимо ставить еще более высокую планку. 

В целом, перед правительством стоят важные задачи по формированию прочного промышленного каркаса страны, созданию цикла производства с высокой долей локализации и увеличению объема национальной экономики в 2 раза. Для их обеспечения упор будет сделан на новые технологии. 

«Во всем мире идет активное внедрение цифровых технологий, роботизация и автоматизация производственных циклов. Для того, чтобы не отставать от мировых трендов, наши предприятия должны активнее внедрять у себя новые технологии. Отраслевые госорганы должны обеспечить создание соответствующих условий, способствующих этому процессу», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подробно остановился на отдельных секторах промышленности, в частности, металлургии. Для развития данного сектора в Казахстане был утвержден Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов до 2028 года, предусматривающий увеличение инвестиций и объема производства на 40%. 

Министерству промышленности поручено активизировать работу в данном направлении и увеличить до конца года объем продукции сталелитейных предприятий, плоского проката и производства чугуна.

«Важно укрепить роль Казахстана в среднем звене глобальной цепочки стоимости. Для этого Министерству промышленности совместно с бизнес-сообществом необходимо принять соответствующие меры по увеличению минеральной базы, внедрению современных технологий и расширению действующих производств», — подчеркнул премьер-министр.

В машиностроительной отрасли, где локомотивом является автомобилестроение, рост за 4 месяца 2024 года составил 22%. В частности, в стране увеличилось производство автомобилей на 8,6%. Всего выпущено более 46 тыс. единиц транспортных средств.

Глава правительства поручил к 2025 году увеличить производство легковых автомобилей до 160 тыс. единиц, пассажирских вагонов - до 100 единиц, локомотивов - до 120, платформ - до 500 и полувагонов - до 1,5 тыс. единиц.

Также была подчеркнута важность дальнейшего развития железнодорожного кластера в Экибастузе, где на действующих производствах уже освоена вся линейка продукции для ж/д транспорта и магистральных путей.

#производство #промышленность #технологии #Бектенов

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