Итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. Об исполнении поручений Главы государства по обеспечению экономического роста доложил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Спикер отметил, что по итогам девяти месяцев 2025 года ВВП прирос на 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг увеличилось на 5,3%.
