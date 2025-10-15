Рост в торговле составил 8,8%, в обрабатывающей промышленности – 6,2%, в сельском хозяйстве – 4,4%. Более 70% повышения ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт. Инвес­тиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге.

Как доложил министр финансов Мади Такиев, по итогам девяти месяцев 2025 года доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге, или 102% к плану. В республиканский бюджет поступило 10,5 трлн тенге – план исполнен на 97,3%. В рамках налогового и таможенного администрирования обеспечено поступление дополнительных резервов в сумме 653 млрд тенге.

За девять месяцев 2025 года экспортерам возвращен НДС на сумму почти 1 трлн тенге, тем самым, по словам спикера, обеспечивается реальный приток ликвидности в экономику. При этом основные расходы республиканского бюджета были направлены на социальный блок – 6,5 трлн тенге; поддержку регионов – 5,6 трлн тенге и в реальный сектор – 1,2 трлн тенге.

По словам Мади Такиева, в рамках цифровой трансформации в Казахстане внедрен онлайн бюджетный мониторинг, направленный на усиление контроля над расходованием бюджетных средств. Благодаря применению элементов ИИ выявлена сумма рисковых платежей за 2024 и 2025 годы на 307 млрд и 132 млрд тенге соответственно.

Как в свою очередь сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, в отчетном периоде в основных секторах обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 6,2%. Производственные индикаторы выросли в металлургии, машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов, легкой промышленности и еще в 11 от­раслях обрабатывающей промышленности.

По данным отраслевого ведомства, объем производства в машиностроении увеличился на 14% за счет роста выпуска транспортных средств, сельхозтехники, а также разного вида оборудования. В текущем году введены в эксплуатацию мультибрендовый завод по выпуску легковых автомобилей в Алматы, предприятие «Штадлер Казахстан» по производству пассажирских вагонов в Астане, завод грузовых вагонов в Атырау. Также планируется ввод в эксплуатацию завода легковых автомобилей KIA в Костанае.

Развитие базовых секторов экономики обеспечило повышение грузоперевозок на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов.

– Объем перевозок отражает состояние экономики и по большинству показателей демонстрирует тренд на повышение. Прирост обеспечен за счет развития базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли. Эти отрасли – основные пот­ребители транспортных услуг, которые за отчетный период показали положительную динамику роста, – подчеркнул Жанибек Тайжанов.

С докладами на заседании выступили также первый заместитель председателя Национального банка РК Ерулан Жамау­баев; министры: энергетики – Ерлан Аккенженов, торговли и интеграции – Арман Шаккалиев; вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. О социально-экономическом развитии регионов отчитались акимы областей Абай, Улытау и Атырауской области.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании по вопросам повышения качества экономического развития поручил обеспечить укрепление макроэкономической устойчивости, повышение благосостояния граждан и принять меры по снижению инфляции. Требуется уделить больше внимания качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения. Для устойчивого роста экономики необходимо и далее увеличивать темпы в первую очередь в базовых отраслях: это промышленность, строительство, торговля, транспорт, – подчеркнул Олжас Бектенов, отметив, что особое внимание следует уделить росту в обрабатывающей промышленности.

Для достижения плановых показателей года поручено задействовать все резервы. Реализация мер и достижение индикаторов роста обеспечиваются преж­де всего на местах. В этой связи важен личный контроль со стороны акимов за развитием всех отраслей.

По основным макропоказателям отмечается положительная динамика в 11 регионах. Премьер-министр подчеркнул, что руководителям отстающих регионов нужно приложить максимум усилий для изменения ситуации.

Обозначена важность совместной работы государства и бизнеса по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест. Для снижения инфляционных процессов тре­буется усилить работу по стабилизации потребительских цен.

В рамках исполнения поручений Главы государства необходимо принять решительные меры по стабилизации пот­ребительского кредитования. Банкам и кредитным организациям, торговым точкам следует полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров, все переплаты при кредитовании.

Инфраструктура ЖКХ требует масштабной модернизации. Работа в данном направлении ведется в рамках исполнения соответствующего национального проекта. По словам Олжаса Бектенова, Правительство выступает за сдержанную тарифную политику, обеспеченную привлечением долгосрочного финансирования и пересмотром операционных расходов монополистов. До конца года изменения тарифов на коммунальные услуги для населения не планируются.

Премьер-министр подчеркнул, что любое изменение тарифов должно осуществляться сбалансированно, с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики.

На заседании было акцентировано внимание и на поручении Главы государства по ускорению диверсификации экономики и приданию нового импульса развитию обрабатывающей промышленности.

– Основной упор должен быть сделан на развитии производств глубокой переработки и выпуске продукции, которая будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке, – отметил Олжас Бектенов.

План по привлечению инвестиций по итогам девяти месяцев выполнен на 93,3%. При этом из 20 регионов только 11 выполнили целевую задачу. Несмотря на имеющиеся инструменты поддерж­ки, в девяти регионах не достигнуты плановые показатели.

Не менее важной задачей является качественное сопровождение проектов и обеспечение их своевременной реализации. Министерству иностранных дел, отраслевым министерствам и акиматам поручено усилить работу по привлечению и сопровождению инвестпроектов.

Для дальнейшего наращивания транзитных возможностей республики Министерству транспорта совместно с профильными нацкомпаниями дано указание обеспечить своевременную и качественную реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Требуется своевременно завершить строительство автодорожных сетей и проект обводной Алматы, обеспечить рост экспортных и транзитных перевозок на участке Достык – Мойынты.

В Казахстане за девять месяцев года наблюдается рост внутреннего товарооборота, что гарантирует стабильные рабочие места и рост объемов реализации продукции. Премьер-министр обозначил важность обеспечения проз­рачности на внутреннем рынке за счет охвата системой маркировки и прослеживаемости товаров, а также развития электронной торговли.

Для стабильного роста экономики, по словам Олжаса Бектенова, требуется полная отдача и консолидация усилий всех госорганов, акиматов и бизнеса. Инструменты для решения этой задачи у Правительства и исполнительной власти на местах имеются.