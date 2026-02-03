Премьер-министр провел заседание Совета по развитию Alatau City

Правительство
179
Айман Аманжолова
корреспондент

Обсужден ход реализации инвестиционных проектов, темпы работ по инфраструктурному обеспечению, а также вопросы правовой экосистемы и подходы к формированию качественного человеческого капитала. Открывая заседание, Премьер-министр подчеркнул, что Президент уделяет повышенное внимание развитию Alatau City, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера

Фото: primeminister.kz

«Глава государства обозначил город Алатау как новый центр долгосрочного экономического развития и лично контролирует ход работ. Более того, основные принципы, по которым будет развиваться город, вошли в проект новой Конституции. Появление в стране специальных правовых режимов отвечает долгосрочным экономическим интересам Казахстана, открывает новые возможности для привлечения инвестиций. Развитие города Алатау – это инновационное решение, направленное на создание современного цифрового города ускоренного развития с особым статусом», — отметил Олжас Бектенов.

При этом особо подчеркнуто, что появление в стране специальных правовых режимов не затрагивает административно-территориальное устройство страны. Принцип незыблемости территории сохраняется и является ключевым, о чем свидетельствует его закрепление в первом разделе проекта новой Конституции – «Основы Конституционного строя».

О проводимой работе по развитию города Алатау доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев. В настоящее время в Парламенте рассматривается проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау».

Наряду с формированием институциональной базы ведется практическая работа по запуску системообразующих проектов, формирующих привлекательную среду для инвесторов и создающих новые точки роста экономики города. В числе приоритетных – строительство многофункционального комплекса Iconic Complex как архитектурно-делового ядра города и технологического университета KAIST Kazakhstan как центра подготовки высококвалифицированных кадров и развития передовых технологий.

В целом инвестиционный портфель состоит из 44 проектов на общую сумму порядка 1,8 трлн тенге в сферах промышленности, логистики, агропереработки, услуг и креативной индустрии. Их реализация позволит создать более 30 тыс. рабочих мест и сформировать устойчивую экономическую среду Alatau City.

Внимание уделено развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. Ведется поэтапная реализация проектов по ряду направлений:

энергоснабжение – строительство подстанции «Арна» 220/110 кВ, проектирование 6 подстанций;

водоснабжение и водоотведение – расширение мощности водозабора «Ынтымак», строительство трех водозаборных установок, станции очистки сточных вод и подводящих коллекторов;

газоснабжение – проектирование строительства новой автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Gate City-1», завершение строительства АГРС «Жетиген»;

дорожная инфраструктура – разрабатывается документация по строительству дороги с путепроводом в Growing и Gate District и в рамках EPC-F контрактов предусмотрено строительство дороги с путепроводом и инженерными сетями в Golden District. 

И.о. главного исполнительного директора государственного фонда Alatau city Аuthority Алишер Адыкадыров доложил о разработке основополагающих документов по развитию города Алатау, таких как концептуальный, градостроительный планы и стратегия развития. 

Внедрение концептуального плана определит стратегическое и пространственное развитие города. Градостроительный план и стратегия развития обеспечат детализацию зонирования и параметров застройки, а также требования к качеству жилой среды, включая ограничения по высоте зданий, нормы озеленения и благоустройства, обеспечение продуваемости территории и доступности для личного автотранспорта и парковки. Стратегия развития станет базой для утверждения отраслевых актов и инвестиционного плана, а также основой для предоставления преференций в целях обеспечения ускоренного развития города Алатау.

Отдельно рассмотрены подходы к формированию качественного человеческого капитала. С учетом успешного опыта Шэньчжэня, Дубая и Сингапура предлагается поэтапная модель формирования человеческого капитала в Алатау. В основе данной модели – принципы управляемого и селективного притока трудовых ресурсов с приоритетом качества. 

В числе ключевых ориентиров обозначены увязка миграционной политики с потребностями экономики, институциональное регулирование занятости и создание условий для обеспечения максимально высокой доли казахстанских специалистов в высококвалифицированных и управленческих сегментах рынка труда за счет системного воспроизводства навыков и компетенций внутри страны.

По итогам заседания Совет поддержал представленные подходы и направления работы по развитию города Алатау. Отмечено, что разработка самостоятельных актов для полноценного формирования экосистемы города является приоритетной задачей. В целях координации и сопровождения данной работы создан Оперативный комитет для своевременного рассмотрения необходимых вопросов и оперативного принятия решений. 

Подчеркнуто, что разработка всех нормативных актов должна быть ориентирована на их понятность и прозрачность для инвесторов. В этой связи к разработке и экспертизе актов Алатау наряду с отечественными экспертами поручено привлекать представителей международных организаций. 

Премьер-министр отметил, что для проведения успешной проактивной инвестиционной политики требуется динамичное развитие инженерной инфраструктуры, особенно для крупных якорных проектов. Дан ряд поручений министерствам совместно с акиматом Алматинской области по вопросам развития инженерной инфраструктуры города Алатау. Также принят ряд решений организационного и финансового характера.

 

#Правительство #АлатауСити

