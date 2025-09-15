На заседании Правительства рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности дорожного движения и пешеходов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр поручил акиматам оперативно решать проблемы аварийных участков дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что в Послании народу Глава государства назвал дорожную безопасность проблемой, напрямую влияющей на жизнь и здоровье граждан.Но несмотря на принимаемые меры, стабильного снижения аварийности и смертности на дорогах нет.

«Во многом такая ситуация связана с низкой дисциплиной водителей и пешеходов, несовершенством дорожной инфраструктуры. Причем многих несчастных случаев можно было бы избежать. Например, пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров», — отметил Премьер-министр.

Олжас Бектенов привел конкретные примеры. Так, жители района Жетысу в городе Алматы прозвали пересечение улиц Жансугурова-Бурундай «смертельным переходом», поскольку там происходят несчастные случаи.

В жилом массиве Уркер в Астане отсутствуют регулируемые пешеходные переходы и светофоры, из-за чего родители боятся отпускать детей одних в школу. Руководитель Правительства подчеркнул, что жалобы людей на аварийно-опасные участки не должны оставаться без внимания, и поручил акиматам оперативно принять меры по их решению.