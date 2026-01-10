Премьер обсудил с экспертами вопросы развития экономики

Правительство
116

Олжас Бектенов провел встречу с экспертами экономического блока. Беседа была посвящена вопросам экономического развития, приоритетным отраслям экономики, а также внешним рискам, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Открывая беседу, руководитель Правительства отметил, что приоритетной задачей остается обеспечение устойчивого экономического роста и повышение реального благосостояния населения. Олжас Бектенов подчеркнул важность встреч по всестороннему обсуждению подходов работы для получения экспертизы и советов.

В ходе встречи представители экспертного сообщества озвучили свои оценки ключевых вопросов и направлений экономического роста. Эксперты также поделились прогнозами по темпам развития национальной экономики с учетом влияния глобальных процессов и мировой конъюнктуры. Были озвучены предложения по приоритетам отраслевой модернизации, наиболее актуальным запросам рынка и взаимоувязки с ними технологических инициатив.

С комментариями и предложениями выступили председатель совета директоров Евразийского национального университета Жаксыбек Кулекеев, председатель правления NAC Analytica Расул Рысмамбетов, генеральный директор Исследовательского центра прикладной экономики AERC Жаныбек Айгазин, управляющий партнер инвестиционной компании Visor Алмас Чукин, партнер Центра исследований и консалтинга Ануар Буранбаев, старший партнер частной консалтинговой компании CSI Олжас Худайбергенов,  директор общественного фонда «Центр прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков, руководитель аналитической группы «Комментарий» Эльдар Шамсутдинов.

Обсуждены меры борьбы с инфляцией, наращивания отечественного производства, вопросы совершенствования налогового администрирования, генерации электроэнергии для развития ИИ, привлечения инвестиций.

При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению Правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

Подводя итоги встречи, Премьер-министр отметил важность регулярного диалога между Правительством и экспертным сообществом и поручил ответственным государственным органам проработать озвученные предложения.

#экономика #Правительство #Олжас Бектенов

Популярное

Все
В центре Петропавловска зажгли огонь
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Ислам Чесноков – игрок «Хартса»
Цветаевский каток
Теннис для детей
Верны присяге и выбранной профессии
Надули на пять миллионов
Укрепляя сотрудничество
На некачественное онлайн-обучение жалуются в регионе
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Предотвратить трагедию и спасти людей
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
ИИ как драйвер науки
Атырау разделят на два района
Осенью – цветы, зимой – листья
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Цифровой Кодекс Республики Казахстан
Дорога в будущее начинается с колледжа
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Налоговая реформа: информация по переходному положению
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Площадка для продвижения общетюркских экономических интерес…
Госинформсистемы Казахстана переводят на единую платформу Q…
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]