Премьер ознакомился с генпланом Косшы

Правительство
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Новый генплан предусматривает расширение территории, обновленное функциональное зонирование, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочего объезда ознакомился с генеральным планом развития города Косшы Акмолинской области и проверил проводимую в регионе работу по созданию социальной инфраструктуры. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов проинформировал Премьер-министра о социально-экономическом развитии региона.

В данный момент в городе официально проживают порядка 59 тыс. человек, при этом по оценочным данным фактическое количество жителей составляет более 100 тыс. человек. Колоссальную нагрузку испытывают инженерные сети, рассчитанные на 30 тыс. жителей. По прогнозам, численность населения вырастет до 150 тыс. к 2038 году.

Новый генплан предусматривает расширение территории, обновленное функциональное зонирование, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры. Аким Косшы Азамат Капышев доложил руководителю Правительства о планируемых мерах по расширению жилищного фонда города, открытию новых социальных и инфраструктурных объектов, развитию рекреационных зон и др.

Под строительство новых многоквартирных жилых домов отводится свыше 360 га, под индивидуальное жилищное строительство – более 900 га. Также до 2038 года планируется строительство 31 детского сада, 16 общеобразовательных школ, областной больницы и 7 поликлиник.

В целях развития коммунальной инфраструктуры и создания дополнительных мощностей намечено строительство новой котельной, электрической подстанции и ЛЭП, водопроводных, очистных сооружений и др. В 2024 году начаты работы по газификации города от магистрального газопровода «Сары-Арка» с завершением в 2026 году. Помимо этого будут построены площадки производственных и коммунальных предприятий. Для развития промышленности и создания новых рабочих мест в северо-западной части города планируется открытие индустриальной зоны общей площадью 264 га. Будет проложена дорога, ведущая напрямую в столицу.

Кроме того, планируется благоустройство парков и пешеходных бульваров, открытие парка развлечений и отдыха с детскими игровыми и спортивными объектами. Общая территория, отведенная под зеленые насаждения, составит 132,5 га. Предусмотрены территории для размещения административных зданий, центрального стадиона, ледового дворца, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, нового дворца бракосочетания, дворца школьников, театра, детской-юношеской спортивной школы.

Особое внимание было уделено решению проблемных вопросов.

В частности, Премьер-министр ознакомился с ходом строительства нового пожарного депо. Спустя 4 года завершены всего 60% работ. Подрядная организация объясняет нехваткой финансирования.

По договору на возведение объекта с современным оснащением выделено почти 1,2 млрд тенге. Олжас Бектенов подчеркнул, что дополнительных средств предоставлено не будет, только в пределах заложенной в ПСД суммы. Премьер-министр потребовал от подрядной организации завершить работы в ближайшее время, в противном случае договор будет расторгнут.

Также было доложено о решении многолетней проблемы 537 дольщиков, в том числе МЖК «Сиреневый сад». Новый подрядчик обещает ко дню города выдать ключи 106 горожанам, еще 209 – смогут в скором времени заселиться в долгожданное жилье по программе выкупа недвижимости для социально уязвимых категорий граждан. В свою очередь, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о проводимой работе по совершенствованию соответствующего законодательства.

#Правительство #Косшы #Олжас Бектенов

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