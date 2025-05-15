Премьер посетил вуз и школу в Аркалыке

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Костанайскую область проверил реализацию поручений Главы государства по развитию инфраструктуры сфер образования и здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На примере Аркалыкского педагогического университета им.И.Алтынсарина Премьер-министр ознакомился с проводимой в регионе работой по развитию высшего образования. Инфраструктура университета включает в себя учебный корпус, 2 общежития, базу практик, спортивно-оздоровительный комплекс, музеи и медицинские кабинеты. Здесь обучаются более 2,6 тыс. студентов и магистрантов.

Ректор университета им. И. Алтынсарина Талгат Ещжанов доложил о планах по реконструкции одного из зданий университета с целью его преобразования в современный учебный корпус с 20 лабораториями и 15 лекционными залами. Это позволит увеличить контингент в 2 раза и довести до 5,2 тыс. студентов. Кроме того, планируется расширение образовательных программ и научных баз вуза для подготовки кадров в области IT, экономических, сельскохозяйственных и других специальностей.

Премьер-министр подчеркнул важность проводимой работы по развитию человеческого капитала как основы роста экономики.

«Современный рынок труда быстро меняется с учетом развития новых технологий. Мы должны готовить сильных и конкурентоспособных специалистов по приоритетным для нашей экономики отраслям. Для этого нам важно улучшать образовательную инфраструктуру, особенно в регионах. По поручению Главы государства на развитие Аркалыкского педагогического университета, в том числе реконструкцию здания учебного корпуса, из Специального государственного фонда выделено 1,9 млрд тенге. Качественная база позволит вузу активнее развивать научно-исследовательские проекты, направленные на реализацию новых экономических идей. Внимание должно быть уделено внедрению инновационных технологий и развитию современных методик обучения», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В городе Аркалык Премьер-министр также посетил общеобразовательную школу №7, построенную в рамках реализации инициированного Президентом Национального проекта «Комфортная школа». Открытие комфортной школы на 300 мест обеспечило получение качественного образования в соответствии с современными требованиями. Для учащихся здесь функционируют кабинеты робототехники, STEM-лаборатория, цифровая библиотека, музыкальный кабинет, спортивные секции, творческие и научные кружки. Кроме того, внимание уделяется развитию инклюзивного образования.

Всего в Костанайской области в 2024-2025 гг. в рамках нацпроекта «Комфортная школа» сданы 4 школы на 3 300 мест. На сегодня ведется строительство 7 школ, в том числе двух комфортных (в г. Рудном на 900 мест и п. Кушмурун Аулиекольского района на 300 мест). 5 общеобразовательных учреждений на 3 240 мест планируется сдать в 2025 году. В целом по Казахстану до конца 2025 года запланировано строительство 217 комфортных школ, из которых 105 школ уже сданы в эксплуатацию.

Также в Аркалыке Премьер-министр проверил меры по повышению качества оказываемых гражданам медицинских услуг. В частности, посещено здание родильного дома Аркалыкской региональной больницы, где на сегодня проводится капитальный ремонт. Помимо реконструкции кровли, стен, обновления систем отопления, водоснабжения и канализации, роддом будет оснащен современным оборудованием. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,2 млрд тенге. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 70%.  По поручению Премьер-министра в ближайшее время будут выделены средства на завершение капитального ремонта медицинского объекта.  

#Аркалык #Костанайская область #Бектенов

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