Нурлыбек Налибаев ознакомился с работой стратегических объектов в Мангистауской области

Правительство

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой стратегически важных производственных, энергетических, транспортно-логистических и туристических объектов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

В ходе посещения международного аэропорта Актау Нурлыбеку Налибаеву был представлен проект создания мультимодального логистического и авиационного хаба на базе воздушной гавани. Комплекс объединит на одной площадке техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, авиагрузовые перевозки, подготовку специалистов и логистические услуги. После реализации проекта будет создано 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Первый вице-премьер осмотрел ход строительства аэропорта «Кендерлі». В настоящее время общий уровень выполнения строительно-монтажных работ на объекте достиг 49%. Ведутся работы по строительству взлетно-посадочной полосы протяженностью 2 200 метров, перрона, пассажирского терминала, рассчитанного на обслуживание до 150 человек в час, объектов инженерной инфраструктуры. Ввод аэропорта в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Нурлыбек Налибаев также ознакомился с ходом строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жаңаөзен. Производственная мощность стратегического проекта рассчитана на переработку 900 млн м3 природного и попутного газа в год, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

В городе Актау был презентован проект строящегося санаторно-оздоровительного комплекса «Нұр» на 320 койко-мест. Особенность комплекса – использование подземного природного термального источника воды в лечебно-оздоровительных целях. После полного запуска комплекса будет создано 100 постоянных рабочих мест. Строительство завершится в IV квартале 2026 года.

Вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры были рассмотрены в ходе презентации деятельности Актауского морского торгового порта, порта Құрық и Актауского международного контейнерного хаба. Годовая производственная мощность порта Актау составляет 11,8 млн тонн, пропускная способность порта Құрық – 6 млн тонн, проектная мощность Актауского международного контейнерного хаба, первый этап которого был введен в марте 2026 года, достигает 240 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год. Развитие этих объектов направлено на увеличение грузоперевозок через Каспийское море и повышение транзитного потенциала Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Отдельное внимание уделено развитию химической промышленности региона. Рассмотрены производственная деятельность и планы дальнейшего развития АО «КазАзот», а также реализация проекта строительства аммиачно-карбамидного комплекса в Актау.

Кроме того, Первый вице-премьер проверил ход обеспечения энергетической безопасности региона, в том числе работу ТОО «МАЭК» и подготовку к предстоящему отопительному сезону. Строительно-монтажные работы строящейся в городе Актау парогазовой установки мощностью 160 МВт выполнены на 71,8%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2027 года.

#Правительство #Мангистау #Налибаев

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