Свыше 5,7 млрд тенге выделили на ряд медобъектов в Актюбинской области

Правительство

В рамках задач, поставленных Главой государства на первой сессии Курултая, Правительством ведется работа по опережающему развитию социальной инфраструктуры в регионах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области на реализацию трех проектов в сфере здравоохранения выделено более 5,7 млрд теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Средства направлены на строительство новой подстанции скорой помощи в Актобе и дополнительных корпусов к поликлинике в Иргизском районе, областному центру психического здоровья в жилом массиве Жаңақоныс. Все объекты планируется завершить до конца 2027 года.

В жилом массиве Қарғалы г. Актобе построят новую подстанцию скорой и неотложной медицинской помощи на 25 тыс. вызовов в год стоимостью свыше 3 млрд тенге, оснащенную гаражом на 10 санитарных машин. Новая подстанция позволит сократить время доезда бригад и повысить оперативность экстренной помощи для жителей динамично развивающихся жилых массивов Қарғалы, Ақжар, Көктем, Қызылжар и др. пригородных территорий. В настоящее время семь бригад действующей подстанции обслуживают население численностью порядка 110 тыс. человек. При этом активная застройка этих районов приводит к дальнейшему увеличению нагрузки на службу скорой помощи.

Кроме того, средства выделены на два проекта, нацеленные на расширение действующих учреждений региона. За счет ввода новых площадей будет расширен кабинетный фонд и улучшены условия приема пациентов. В частности, к Иргизской районной больнице построят двухэтажный корпус поликлиники на 300 посещений в смену стоимостью 1,3 млрд теңге. К областному центру психического здоровья в жилом массиве Жаңақоныс – двухэтажный корпус стоимостью 1,4 млрд теңге. 

В целом, реализация данных проектов будет способствовать дальнейшему обновлению медицинской инфраструктуры и повышению доступности и качества оказываемых гражданам медицинских услуг.

#Актюбинская область #Правительство #медобъекты

Популярное

Все
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Елена Рыбакина официально стала первой ракеткой мира
Леди Гага впервые стала мамой
Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала пять медалей на Гран-при в Чехии
Астанчанин Давид Широкорадов стал чемпионом мира по муай-тай
Организатора финпирамиды The Finiko доставили в Алматы из Турции
Фито-напиток на основе мёда и имбиря разработали казахстанские ученые
Токаев прибыл с государственным визитом в Республику Корея
Мощные ливни обрушились на Хайнань
Социально-значимые продтовары резко подешевели в Казахстане
Соотношение добычи и переработки нефти заметно увеличится в Казахстане
Алматы и Астана сохранили лидерство по числу сделок с жильем
Астанчанка стала чемпионкой турнира по бочча в Чехии
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Казахстанцы высоко оценивают доступность социальной инфраструктуры – КИСИ
Актер Том Холланд стал самым кассовым в мире
Паром с более 200 пассажирами потерпел крушение у берегов Индонезии
Доверие казахстанцев к отечественным телеканалам выросло до 33% – опрос КИОР
Крупную плантацию конопли ликвидировали в Жамбылской области
Учения ОДКБ стартовали в Казахстане
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах
Подсолнечник бьет рекорды
Время белых полей
Юная Африка и пожилая Азия: опубликована карта стран с самым молодым населением
Миллионы кубометров воды сбросили в Коргалжынский заповедник для фламинго
Поддержка на каждом этапе
Выманивших миллионы тенге лжепроизводителей мебели осудили в Астане
АФМ начало расследование в отношении сервиса микрозаймов Alemcredit.com
«Қазақконцерт» открыл 66-й концертный сезон
Более 100 тысяч участников присоединились к марафону за первые пять дней регистрации
Открытая и эффективная работа
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Ваше плодородие, госпожа наука!
В Индонезии извергся третий за неделю вулкан
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

За 5 часов вместо десяти: в ЗКО жители районов будут быстре…
Нурлыбек Налибаев провел встречу с компанией-мировым произв…
Более 10 тысяч водительских прав приостановили по медпоказа…
В Казахстане намолотили 13,5 млн тонн зерна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]