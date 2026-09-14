Свыше 5,7 млрд тенге выделили на ряд медобъектов в Актюбинской области

В рамках задач, поставленных Главой государства на первой сессии Курултая, Правительством ведется работа по опережающему развитию социальной инфраструктуры в регионах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области на реализацию трех проектов в сфере здравоохранения выделено более 5,7 млрд теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Средства направлены на строительство новой подстанции скорой помощи в Актобе и дополнительных корпусов к поликлинике в Иргизском районе, областному центру психического здоровья в жилом массиве Жаңақоныс. Все объекты планируется завершить до конца 2027 года.

В жилом массиве Қарғалы г. Актобе построят новую подстанцию скорой и неотложной медицинской помощи на 25 тыс. вызовов в год стоимостью свыше 3 млрд тенге, оснащенную гаражом на 10 санитарных машин. Новая подстанция позволит сократить время доезда бригад и повысить оперативность экстренной помощи для жителей динамично развивающихся жилых массивов Қарғалы, Ақжар, Көктем, Қызылжар и др. пригородных территорий. В настоящее время семь бригад действующей подстанции обслуживают население численностью порядка 110 тыс. человек. При этом активная застройка этих районов приводит к дальнейшему увеличению нагрузки на службу скорой помощи.

Кроме того, средства выделены на два проекта, нацеленные на расширение действующих учреждений региона. За счет ввода новых площадей будет расширен кабинетный фонд и улучшены условия приема пациентов. В частности, к Иргизской районной больнице построят двухэтажный корпус поликлиники на 300 посещений в смену стоимостью 1,3 млрд теңге. К областному центру психического здоровья в жилом массиве Жаңақоныс – двухэтажный корпус стоимостью 1,4 млрд теңге.

В целом, реализация данных проектов будет способствовать дальнейшему обновлению медицинской инфраструктуры и повышению доступности и качества оказываемых гражданам медицинских услуг.