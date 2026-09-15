Олжас Бектенов поручил активнее использовать токенизацию реальных активов

Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обозначил переход к новому этапу развития рынка цифровых активов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

При уже созданных базовых условиях предстоит сформировать целостную экосистему, которая позволит расширить привлечение инвестиций и технологий, а также повысить конкурентоспособность финансового сектора.

«Глава государства поставил серьезные задачи по технологическому развитию страны. Отрасль цифровых активов является совершенно новым направлением в экономике Казахстана. Базовые условия для развития рынка цифровых активов уже созданы. Теперь идет этап формирования целостной экосистемы. Это важно для привлечения инвестиций, новых технологий и повышения конкурентоспособности отечественного финансового сектора», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства отметил потенциал токенизации реальных активов как дополнительного инструмента привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, недвижимость и другие сферы экономики.

«Нам надо встроить цифровые активы и новые финансовые инструменты в общую финансово-технологическую архитектуру. Следует активнее развивать токенизацию реальных активов. Именно это станет еще одним инструментом привлечения капитала в экономику. У нас есть крупные инфраструктурные проекты, недвижимость, сырьевые и другие активы. Токенизацию можно использовать для дополнительного привлечения средств в эти проекты. То есть любые возводимые здания или проекты можно поделить на цифровые доли, которые могут профинансировать инвесторы. Таким акционером может стать любой человек»,- отметил Премьер-министр.

Национальному банку необходимо определить конкретный перечень активов, который будет приоритетно переводиться в цифровую форму для привлечения инвестиций. Этот механизм должен быть четко регламентирован и гарантирована безопасность проводимых сделок.  

#Правительство #Бектенов #Кабмин

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