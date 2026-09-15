Казахстан и корейская CONTEC Space Group прорабатывают сотрудничество в космической отрасли

Правительство

В Сеуле заместитель Премьер-министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев посетил сборочно-испытательный комплекс CONTEC Space Group – одной из ключевых компаний Южной Кореи в космической отрасли

Фото: Пресс-служба Правительства

На встрече с председателем правления компании Ли Сонхи обсуждены перспективы совместных технологических и инвестиционных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе переговоров рассмотрены планы CONTEC по направлению инвестиций в проект «Ғалам», возможности совместного производства спутников и их компонентов, а также развития сети наземных станций.

Одно из перспективных направлений – создание в Казахстане производственного хаба для выпуска спутниковых компонентов с последующими поставками на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Также рассматривается локализация производства крупногабаритных наземных антенных систем.

Отдельное внимание уделено развитию обработки спутниковых снимков с использованием искусственного интеллекта. Применение ИИ позволит расширить возможности анализа данных дистанционного зондирования Земли и их использования для решения практических задач.

CONTEC Space Group объединяет компании CONTEC, Asia Pacific Satellite Corporation и Texas Space Communication. Группа поставляет бортовые компьютеры для южнокорейских государственных спутников и управляет 17 наземными станциями по всему миру, включая объекты в Чили, США, ЮАР и Австралии.

В ближайшее время ожидается учреждение казахстанской дочерней структуры CONTEC и дальнейшая проработка параметров партнерства. Детали сотрудничества планируется представить в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Корея.

Реализация обсуждаемых инициатив позволит расширить возможности казахстанских предприятий в производстве космической техники, развить компетенции в обработке спутниковых данных и выйти на новые экспортные рынки.

#Правительство #космос #Корея

Популярное

Все
Заброшенный канал преобразится
Девятиэтажка пойдет под снос
История в документах и судьбах
Модернизация системы образования
Открылась Общественная приемная
Папы и дети бегут, а мамы едут
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Пять медалей Акмарал
Один день в мире книг
Знаменосцы сборной
100 км до городища Сарайшык
Елена Рыбакина – королева US Open
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Присяга – символ верности
Овощеводы результатами довольны
Подписан меморандум
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Ресурсы плюс технологии
Когда трактор пашет сам
Подсолнечник бьет рекорды
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Поддержка на каждом этапе
Открытая и эффективная работа
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Восемь из десяти – довольны
Зерновые «гавани» вдали от морей
Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Поставить точный диагноз
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
За каждым названием – история
Когда кругом адское пекло
В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Читайте также

Нурлыбек Налибаев ознакомился с работой стратегических объе…
Свыше 5,7 млрд тенге выделили на ряд медобъектов в Актюбинс…
За 5 часов вместо десяти: в ЗКО жители районов будут быстре…
Нурлыбек Налибаев провел встречу с компанией-мировым произв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]