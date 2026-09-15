Казахстан и корейская CONTEC Space Group прорабатывают сотрудничество в космической отрасли

В Сеуле заместитель Премьер-министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев посетил сборочно-испытательный комплекс CONTEC Space Group – одной из ключевых компаний Южной Кореи в космической отрасли

Фото: Пресс-служба Правительства

На встрече с председателем правления компании Ли Сонхи обсуждены перспективы совместных технологических и инвестиционных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе переговоров рассмотрены планы CONTEC по направлению инвестиций в проект «Ғалам», возможности совместного производства спутников и их компонентов, а также развития сети наземных станций.

Одно из перспективных направлений – создание в Казахстане производственного хаба для выпуска спутниковых компонентов с последующими поставками на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Также рассматривается локализация производства крупногабаритных наземных антенных систем.

Отдельное внимание уделено развитию обработки спутниковых снимков с использованием искусственного интеллекта. Применение ИИ позволит расширить возможности анализа данных дистанционного зондирования Земли и их использования для решения практических задач.

CONTEC Space Group объединяет компании CONTEC, Asia Pacific Satellite Corporation и Texas Space Communication. Группа поставляет бортовые компьютеры для южнокорейских государственных спутников и управляет 17 наземными станциями по всему миру, включая объекты в Чили, США, ЮАР и Австралии.

В ближайшее время ожидается учреждение казахстанской дочерней структуры CONTEC и дальнейшая проработка параметров партнерства. Детали сотрудничества планируется представить в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Корея.

Реализация обсуждаемых инициатив позволит расширить возможности казахстанских предприятий в производстве космической техники, развить компетенции в обработке спутниковых данных и выйти на новые экспортные рынки.