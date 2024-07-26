Премьер проверил восстановление сгоревшего соснового бора в «Семей орманы»

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата «Семей орманы», где проверил исполнение поручений главы государства по восстановлению сгоревшего соснового бора и профилактике пожаров, решению проблем в лесном хозяйстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На сегодня в целях ликвидации последствий крупного лесного пожара, произошедшего в июне прошлого года, при котором от огня пострадало порядка 66 тыс. га лесного массива, ведется работа по воспроизводству лесов.

Глава правительства осмотрел Комплекс лесного питомника и лесосеменную станцию на территории природного резервата, где с использованием современного шведского оборудования выращивают саженцы сосны с закрытой корневой системой по ускоренной технологии. За один год специалисты получают урожай дважды – всего до 3 млн насаждений. Качество сеянцев с закрытой корневой системой выше тех, которые выращиваются традиционным способом, что обеспечивает высокую приживаемость лесных культур. На территории резервата также реализуются проекты по выращиванию и восстановлению ленточных боров прииртышья. Наряду с этим на территории резервата «Семей орманы» в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» высажено более 70 тыс. саженцев.

Кроме того, для сохранности и защиты здоровых насаждений от распространения стволовых вредителей и образования новых очагов усыхающего леса производится вырубка сгоревшего древостоя. Для утилизации и переработки горельника регионом привлечены инвестиции в объеме 7,5 млрд тенге на строительство деревообрабатывающего комплекса с выпуском готовой продукции – ЛДСП, ДСП, ОСБ, топливных брикетов. На сегодня ведется процедура оформления земельного участка в индустриальной зоне города Семей площадью 55 га. При этом за прошедший год на территории природного резервата собственными силами заготовлено 38,3 тыс. куб. м круглого леса. В рамках проекта планируется создание 530 рабочих мест.

Глава правительства подчеркнул необходимость жесткого контроля за соблюдением правопорядка на территории «Семей орманы». На сегодня сотрудниками МВД и Комитета национальной безопасности при координации прокуратуры уже выявлены факты незаконной вырубки и хищения леса.

«Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес – это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, – это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача, и задача правоохранительных органов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он поднял также вопросы обновления материально-технической базы, мер поддержки работников лесничества, подчеркнул важность противопожарной безопасности и поручил обеспечить постоянную боевую готовность сил и средств противопожарных служб резервата «Семей орманы», ДЧС области и акимата.

«Вопросу сохранения лесных массивов и противопожарным мероприятиям мы уделяем особое внимание. Нельзя допустить повторения трагедии. Профилактические меры важно реализовывать в полном объеме – не на бумаге, а на деле. Для этого мы продолжим оснащение резервата, в том числе установим систему раннего обнаружения лесных пожаров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству экологии и природных ресурсов совместно с акиматом области Абай и заинтересованными госорганами поручено продолжить работы по материально-техническому оснащению и воспроизводству лесов в «Семей Орманы», а также оказать поддержку в реализации проекта по разработке горельника.