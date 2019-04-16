Премьер РК провел совещание по вопросам развития МФЦА

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел на площадке Международного финансового центра «Астана» рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития Центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития финансового рынка и инфраструктуры биржевого рынка страны, совершенствования законодательства, регулирующего работу финансового центра.

Управляющий МФЦА К. Келимбетов сообщил, что финансовым центром приняты 42 акта общего применения (прим. – на принципах английского права), а также 27 актов по регулированию финансовых услуг, обеспечивающих прозрачность и «компактность» правовой базы. Кроме того, в целях повышения эффективности и оперативности разрешения судебных, досудебных споров в феврале т. г. Суд МФЦА и Международный арбитражный центр официально запустили систему правосудия eJustice, которая позволяет подавать иск в электронном формате из любой точки мира без необходимости физического присутствия в г. Нур-Султан. На сегодня в МФЦА зарегистрированы 150 участников, до конца года планируется довести данную цифру до 250.

В обсуждении также приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, министр юстиции М. Бекетаев, первый заместитель министра иностранных дел М. Тлеуберди, первый заместитель министра национальной экономики А. Джумабеков, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Камалиев, а также заместитель председателя Национального Банка Е. Биртанов.

По итогам совещания Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию МФЦА, который должен стать региональным финансовым центром.

«Наш приоритет – это развитие МФЦА, государство создает все необходимые условия для его развития и успешной работы», — сказал А. Мамин.

На совещании рассмотрены вопросы увеличения притока иностранных инвестиций, открытия новых международных авиамаршрутов, внесения изменений в законодательство в финансовой сфере.

