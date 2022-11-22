Премьер выразил соболезнования семье героически погибшего пожарного Аскара Забикулина

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня на заседании Правительства глава Кабмина выразил соболезнования родным и близким столичного пожарного Аскара Забикулина, который погиб, получив тяжелейшие травмы при исполнении служебного долга. Его имя навсегда останется в памяти народа, а героизм будет служить примером для поколений, отметил Смаилов.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова.

Врачи несколько дней боролись за жизнь Аскара Забикулина, однако 20 ноября отважный пожарный скончался.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.