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Происшествия

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Астане

Елисеева Екатерина
корреспондент

Столичные огнеборцы спасли пять человек из пожара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по ЧС Астаны. 

По информации ДЧС, сегодня, 16 ноября, в 10:43 пожарные подразделения выехали на очередной вызов о том, что горит квартира по проспекту Б.Момышулы, 14.

"Незамедлительно на место вызова уже через 3 минуты прибыли пожарные, где было установлено, что открытым пламенем горит квартира на 11 этаже в 15-этажном жилом доме на площади 50 кв.м., создалось сильное задымление. Пожарные первым делом приступили к спасению людей, так как в горящей квартире находились люди, просившие о помощи. Рискуя собственной жизнью в борьбе с огнём, пожарные спасли 5 человек, из них одного ребёнка, и эвакуировали 10 человек. С отравлениями угарным газом доставлены в больницу трое пострадавших, из них один ребенок", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в ходе ликвидации горения пострадали и сами пожарные, они получили ожоги рук и лица.

"Это командир пожарной части №10 и помощник руководителя тушения пожара. Им оказывается медицинская помощь. Кроме того, начальник департамента по ЧС города Астана за спасение пяти человек представит пожарных к награде", – дополнили в пресс-службе ведомства.

В тушении было задействовано 26 человек и 6 единиц техники ДЧС Астаны в том числе медики Центра медицины катастроф в составе трех человек и одной единицы техники. 

"Хотелось бы отметить, что проезд к месту пожара пожарных подразделений был затруднен из-за припаркованных автомашин во дворе дома. В момент возникновения пожара на счету становится каждая секунда, в связи с этим уважаемые автовлалельцы не загромождайте подъездные пути", – дополнили в ДЧС города. 

 

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