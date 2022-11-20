Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина

По поручению главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Сериковича Забикулина, который получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Аскар Серикович своим трудом в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями показал пример добросовестного служения нашей стране. Во время пожара в многоэтажном доме в Астане он оперативно прибыл на место происшествия и спас жизни нескольких человек. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество. Его имя и светлый образ навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в телеграмме президента.

По поручению главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.