Премьеру оперы «Вольный стрелок» представят в Астане

Фото предоставлено пресс-службой театра

На сцене Большого зала «Астана Опера» впервые в Казахстане состоится концертное исполнение оперы «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера, приуроченное к закрытию международного фестиваля «Опералия» и XI театрального сезона «Астана Опера».

Дирижером и автором идеи этого проекта выступил главный дирижер театра, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК, маэстро Алан Бурибаев.

«Вольный стрелок» — одно из важнейших произведений раннего немецкого романтизма, ставшее символом национальной оперы Германии. Премьера состоялась в Берлине в 1821 году и сразу принесла композитору огромный успех.

«В театре «Астана Опера» эта опера будет исполнена впервые. Обращение к этой опере является важным шагом для труппы театра, желающей творчески расти и пробовать новые направления. В репертуаре театра есть национальные произведения, итальянские оперы, есть русская и французская оперы, однако немецкая опера до сих пор не была представлена. И этот вечер станет первым шагом в презентации столичной публике немецкого оперного репертуара», – рассказал главный дирижер театра Алан Бурибаев.

Он сообщил, что исполнение музыки «Вольного стрелка» в «Астана Опера» будет представлено в концертном формате, с оркестром, хором и солистами на сцене.

Еще одна особенность этого вечера будет в том, что в одних и тех же ролях будет задействовано сразу несколько артистов.

Я предложил нашим солистам такой подход для того, чтобы как можно больше певцов могли участвовать в новом для себя и для театра произведении. Так, в главной партии Макса можно будет услышать Саяна Исина, Рамзата Балакишиева, Мерея Кадырхана. В роли его невесты Агаты - Жупар Габдуллину, Бибигуль Жанузак, Назым Сагинтай, в образе ее кузины Энхен - Салтанат Ахметову, Айзаду Капонову, Мадину Исламову, в партии охотника Каспара - Шынгыса Расылхана, Валерия Селиванова, Ержана Саипова. А также Расула Жармагамбетова - в партии охотника Килиана, Болата Есимханова - в роли Святого Отшельника, и Азата Малика - в роли князя Оттокара. Кроме Каспара, Валерий Селиванов возьмет также на себя партию начальника княжеских егерей, Куно, а режиссер театра Николай Куликов воплотит в жизнь страшный образ Черного охотника Самиеля. Этот новый подход сближает предстоящий концерт с форматом гала-оперы. По сути, это и будет своеобразная гала-опера, специально для праздничного закрытия одиннадцатого сезона театра. Только на сей раз, все концертные номера объединены одной общей темой сюжета и музыки «Вольного стрелка», – отметил маэстро.

Сюжет оперы основан на легенде о стрелке Максе, который ради победы в стрельбе и руки своей возлюбленной Агаты соглашается на сделку с нечистой силой. Макс участвует в состязании стрелков, но его преследуют неудачи. Его соперник Каспар предлагает ему отлить волшебные пули, всегда попадающие в цель.

Оба противоречивых героя отправляются в проклятое место «Волчью долину», чтобы провести там запретный ритуал. Знаменитейшая сцена в «Волчьей долине» является первоклассным оперным хоррором.

Таким образом, «Вольный стрелок» в «Астана Опера» обещает стать важным культурным событием, открывающим новую страницу в истории казахстанского оперного искусства, а также ярким завершением фестиваля «Опералия - 2024» и театрального сезона «Астана Опера», оставив незабываемые впечатления у всех зрителей и любителей оперы.