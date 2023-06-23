Преступную группу, пропагандировавшую терроризм, задержали в Атырауской области (видео)

Атырауские полицейские задержали преступную группу, пропагандировавшую терроризм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Атырауской области

16 июня около 7:30 сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области, Курмангазинского районного отдела полиции и спецназа «Арлан» по подозрению в пропаганде терроризма среди молодежи задержали преступную группу из четырех человек.

Это жители Курмангазинского района 33, 35 и 39 лет.

По месту жительства мужчин были изъяты религиозная литература и различные пропагандистские памятки, телефоны и 2 ножа.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК – пропаганда терроризма или публичного призыва к совершению акта терроризма.