Президент Алматинской федерации дзюдо поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Прославленный спортсмен, меценат и функционер обратился от имени ингушского народа

Председатель Ингушского общественного объединения города Алматы, известный спортивный и общественный деятель, заслуженный мастер спорта СССР, вице-президент Федерации дзюдо Казахстана и президент Алматинской федерации дзюдо Али Хамхоев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, подчеркнув его значение как символа обновления, единства и межнационального согласия. сообщает Kazpravda.kz

- Сердечно поздравляю всех соотечественников с грядущим прекрасным весенним праздником! Наурыз мейрамы құтты болсын! Этот праздник символизирует обновление природы, начало нового жизненного цикла, мир и согласие между людьми. Древний и светлый Наурыз объединяет людей разных национальностей и культур, укрепляя традиции дружбы, взаимного уважения и добрососедства, которыми по праву гордится Казахстан.

В преддверии Наурыза в нашей стране прошел всенародный референдум, в ходе которого граждане сделали свой выбор в пользу Жаңа Казахстана - курса на созидание, развитие и процветание. Это ещё раз показало стремление общества к единству, стабильности и совместному строительству будущего нашей страны.

Ингушский народ испытывает искреннее уважение и благодарность к казахскому народу за его гостеприимство, поддержку и сохранение традиций дружбы между народами. Для нас огромная честь быть частью большой многонациональной семьи нашей страны. Пусть в каждом доме царят благополучие, здоровье, радость и достаток. Пусть этот праздник станет символом новых надежд, добрых начинаний и уверенности в завтрашнем дне. Желаю всем мира, согласия и процветания, — говорит председатель Ингушского общественного объединения города Алматы Али Хамхоев.

 

#Наурыз #поздравление #дзюдо #ингуши #Али Хамхоев

