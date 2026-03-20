Лабиринт из сена и юрты с роботами

Статьи,Наурызнама
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

На народных гуляньях именно эти локации были самыми популярными

фото автора, фото Натальи Зинченко

Мы живем в удивительное время, когда прошлое и будущее все чаще соприкасаются не на страницах учебников, а в реальности. Когда древние традиции не уходят в тень стремительно развивающегося мира, а находят в нем свое место. В этом году народные гулянья на Наурыз в Павлодаре продемонстрировали это как никогда прежде.

Праздничная площадь превратилась в пространство, где время словно складывалось слоями. Импровизированный аул из 35 юрт задавал тон – здесь угощали наурыз-коже, кумысом и баурсаками, аромат плова разносился на сотни метров вокруг, гости праздника фотографировались с беркутами, представляя себя ловкими охотниками, молодежь каталась на алтыбакане, а самые сильные боролись на поясах… Не осталась без внимания выставка сундуков, а также длинная стена корпе, созданная руками школьников. А сколько же было людей, одетых в национальные костюмы! Каждый момент общения был здесь не про реконструкцию, а про живую культуру, которая продолжает существовать и сегодня.

Одной из самых притягательных точек неожиданно стал лабиринт из сена. Простая, поч­ти символическая локация, отсылающая к прошлому, собирала вокруг себя множество людей. Внутри было шумно и оживленно, снаружи – не менее многолюдно. Павлодарцы один за одним заходили в лабиринт, смеялись, блуждали между стенками, проводили руками по сухой траве. И этот теплый, насыщенный запах сена будто усиливал ощущение прикос­новения к чему-то исконному.

Показательно, что именно этот объект, сложенный из тюков сена, лишенный всякой технологичности, оказался столь же востребованным, как и современные решения. А ведь рядом разворачивалась совсем другая картина. Новые технологии – роботы, интерактивные макеты, голограммы – органично вписались в общее пространство. Что самое поразительное – они не перетягивали внимание на себя и не выглядели чужеродно. Напротив, создавали ощущение, что это естественное продолжение той же самой истории.

Особенно ясно это проявлялось в реакциях людей. Горожане с одинаковым интересом включались в происходящее: с любопытством наблюдали, как роботы подают баурсаки, внимательно слушали рассказы голограмм об истории праздника, фотографировали цифровые инсталляции, а затем также охотно направлялись к площадкам с национальным колоритом. Казалось, что в этот день каждый третий горожанин, пришедший на праздник, сделал фотографию с грациоз­ной тазы, а затем и рядом с роботом-собакой.

В юрте колледжа информационных технологий можно было виртуально примерить любой национальный костюм: посетители выбирали образ из богатого архива, а после с помощью ИИ автоматически создавалась фотография гостя в этом наряде. Отдельную концепцию «Жеті қазына Digital» представила команда Торайгыров университета, взяв за основу национальную идею «семи богатств» и представив ее посредством современных технологий. Например, разливал кумыс здесь робот Кызгалдак, а представить себя в роли наездника, просто надев VR-очки, мог даже тот, кто ни разу не сидел в седле.

Прошедший Наурыз показал: сегодня традиции и технологии способны не просто сосуществовать, а дополнять друг друга. Прошлое в таком формате перес­тает быть чем-то отдаленным, а будущее – чем-то абстрактным...

