Праздник, который всегда с тобой

Статьи,Наурызнама
113
Записала Галия Шимырбаева

Казахстанцы рассказывают о том, как они отмечают Наурыз, символизирующий торжество весны и обновления природы

фото из архива «КП»

Александр Гаркавец, тюрколог:

– Наурыз – это самый красивый праздник на Земле! Для меня это обычно время перекочевки. Если раньше казахи меняли қыстау на жайляу, то я весной начинаю выезжать на дачу. Там я превращаюсь из ученого-тюрколога в садовода и агронома. Занимаюсь обрезкой деревьев и перекапыванием грядок. Без этого нельзя, иначе от бесконечного просиживания над переводами древних рукописей начнутся боли в суставах и дегенерация тканей. На своей любимой даче я не выращиваю разве что гречку, а будет новый год урожайным или нет – зависит от Тенгри.

Наурыз, к слову, очень хорошо описан в древнетюркских рукописях. Особое внимание в них уделено календарному циклу. Если в Китае он 60-летний (пять циклов по 12 лет), то у тюрков – 12-летний. Если у первых все детализировано, потому что они сами тот цикл придумали, то тюрки, получается, заимствовали у них более упрощенный вариант.

Мой научный руководитель Эмир Наджип родился, к примеру, в Год Коровы – в 1899-м, но какого числа – неизвестно, поэтому жена сама придумала ему день рождения – 10 марта. Выдающийся ученый-тюрколог, он играл в школьные годы в одной футбольной команде с Мухтаром Ауэзовым. Они земляки, оба родились в Семипалатинской облас­ти. Мой учитель прожил 92 года. И это мне кажется закономерным: изучение древних рукописей не терпит суеты и спешки, поэтому жить надо долго. Эмир Наджипович оставил после себя несколько фундаментальных словарей, в том числе уйгурско-русский словарь.

 

Серик Абишев, продюсер:

– Я родился в 1986 году. Наурыз как праздник начал осознавать в начальной школе: национальные костюмы, участие в концертах, а еще праздничные блюда, приготовленные нашими мамами. После школьных концертов, где мы танцевали «Қара жорға», играли на домбре, читали стихи про Наурыз, все дружно отправлялись в свои классы, где мамы уже накрыли для нас праздничный стол. С тех пор этот праздник всегда со мной. А еще я заметил, что каждый наш с Адильханом Ержановым удачно выстреливающий на международных кинофестивалях фильм непременно начинается весной.

Мне сложно представить, что до конца 1980-х Наурыз не праздновался. Даже становится жалко родителей, ведь в их детстве не было этого веселого, солнечного, яркого, подающего надежды Наурыза.

 

Динара Нусипакинова, руководитель
сообщества казахов Британской Колумбии (Канада):

– В Канаде живу уже 23 года. Наурыз мы впервые начали праздновать в 2016-м. Так как я являюсь организатором сообщества казахов в Ванкувере, то меня с этим праздником связывают и личные, и общественные мотивы.

В прошлом году мы официально зарегистрировались как Non-profit organization, то есть как благотворительная организация. Наша цель – находясь вдали от Родины, не просто сохранять свои традиции и культуру, но и знакомить с ними коренных канадцев. На праздник у нас обязательно бывает концертная программа – казахские танцы и выступление домбристов, устраиваем конкурсы на лучший детский рисунок на тему Наурыза, проводим спортивные сос­тязания – перетягивание каната, қазақ күресі.

И конечно же, накрывается огромный щедрый дас­тархан. Еду мы готовим сами. За те годы, что празднуем Наурыз в Канаде, успели обзавестись большими казанами для приготовления мяса по-казахски и плова. Баурсаки и шелпеки люди приносят с собой. Наурыз-коже каждый год готовлю я. Как положено, из семи ингредиентов, один из которых – конина, которая, кстати, пользуется популярностью в Канаде. Я ее предпочитаю брать в провинции Альберта.

Люди с удовольствием приходят на празднование Наурыза – обычно собирается где-то 200–250 человек. Встретиться раз в году, чтобы услышать родную речь, насладиться вкусом привычной на Родине еды, для мигрантов очень важно. Сейчас приезжают или переезжают в Канаду много молодых казахских семей с маленькими детьми. Поначалу, когда нет друзей, а близкие далеко, любому человеку бывает тяжело, и Наурыз – это прекрасная возможность обзавестись новым кругом знакомых.

 

Сауле Туруспекова, главный внештатный невролог Министерства
здравоохранения РК:

– В дни Наурыза, после холодной зимы с ее сыростью, ветрами, несчастными голыми деревьями, вдруг начинаешь слышать много новых звуков, чувствовать упоительный запах тающего снега и пробивающейся зелени, а еще откуда-то доносится запах свежих баурсаков.

Сколько себя помню, всегда живу в эту пору в ожидании радостных перемен. Конечно, сам Наурыз как официальный праздник мы стали отмечать гораздо позже. По крайней мере в моем детстве его не было, но я помню рассказы аташки и ажеки о том, как это было когда-то. И для меня очень важно, что Наурыз никак не зависит ни от каких-либо политических установок. Он был, есть и будет всегда.

Особо хочу сказать о наурыз-коже. Для меня это вкус детства, который ассоциируется с мамой, и это самое дорогое воспоминание, которое я берегу в уголке своей души. В том коже, который готовила она, главным ингредиентом были не злаки, не мясо, а курт. Помню, как она смешивала его с небольшим количеством бульона, а потом добавляла в наурыз-коже. И это прибавляло ему благородную кислинку и легкую солоноватость. Моей мамы давно уже нет в живых, но каждый раз, когда я пробую именно такой наурыз-коже, она будто бы вновь со мною рядом. В такие минуты я не могу сдержать слезы...

Сейчас этот древний и самый красивый праздник на Земле начинает приобретать международный размах. В Дании, где я нахожусь в эти дни в командировке, как заверяют местные коллеги, это далеко не абстрактный праздник для коренного населения. И не только потому, что здесь очень много тюркоязычных диаспор. Дело в том, что датчане приветствуют любые экологические проекты, а так как Наурыз – это символ гармонии человека с природой, то он вызывает у них огромное уважение, хотя и нетрадиционный для их культуры. В школах, где учатся дети разных национальностей, рассказывают о нем, а в районах с пестрым мультинациональным составом в эти дни продают восточные сладости и даже плов.

 

Татьяна Дельцова, преподаватель
университета «Туран»:

– На мой взгляд, очень органично праздновать начало нового года именно весной. С точки зрения законов природы это подразумевает естественный ход событий и имеет глубокий смысл.

Сегодня мы все знаем о знаменитом блюде наурыз-коже, которое состоит из семи ингредиентов. А первый раз я попробовала его, когда заканчивала педуниверситет имени Абая. Помню, как на улице поставили большую юрту, где на низеньких казахских столиках были выставлены всевозможные яства. Мы все тогда пришли в национальных костюмах. Я, к примеру, в узбекском чапане и тюбетейке, а моя подружка – в украинской вышиванке и стричке – девичьем головном уборе с лентами. Мне запомнились лица людей – светлые, одухотворенные. Мне самой казалось, что я готова обнять весь мир.

В нашем университете много лет существует традиция отмечать Наурыз всем коллективом, включая, естественно, студентов. В этом году у нас объявлен Нау­рыз-фест. В программе – национальные танцы, песни, игры и театральные постановки.

К слову, каждую среду у нас – День казахского языка и культуры, который, мне кажется, органично связан с Наурызом. И казаховеды, и другие преподаватели придумывают всевозможные конкурсы и челленджи для студентов, где можно проверить свое знание языка, прочувствовать национальную культуру, поговорить о ценностях, которые объединяют наше общество.

Есть и другой особый день, когда коллеги приносят с собой угощения, чтобы разделить трапезу друг с другом. И так как Наурыз идет целый месяц, то мы успеваем собраться большой компанией, вместе порадоваться приходу весны, сменившей очередную долгую зиму, поговорить о новых планах и мечтах.

 

Бауыржан Шукенов, председатель Экспертного совета Государственного
центра поддержки национального кино:

– Возвращение Наурыза стало поворотным моментом в моем сознании. Это для молодежи, которую называют детьми независимости, праздник естественен, потому что был с ними всегда. Но в советское время говорить вслух о нем было не принято, возможно, даже и опасно.

Когда на закате советской власти его, наконец, реабилитировали, то Наурыз для нас был равнозначен независимости. Он стал для моего поколения символом возрождения национального духа, как бы это пафосно ни звучало. И сегодня, хотим мы этого или нет, но у меня такое ощущение, что все идет к тому, что Наурыз для нашей страны станет приоритетнее и значимее календарной смены – Нового года, который мы отмечаем 31 декабря. Не отрицаю, это тоже большой праздник, мы его любим и ждем, но переживший века Наурыз естественен, как сама природа.

Несколько слов хочу сказать о наурыз-коже. Сейчас его воспринимают как праздничное блюдо. Но эта, по сути, очень простая, бесхитростная еда, которая готовилась, как правило, из того, что есть под рукой, в то не самое богатое время, в котором родилось и росло мое поколение, была основным или даже базовым, повседневным блюдом на наших столах. Тем более в Кызылординской области, где выращивали рис, а кис­ломолочных продуктов – курта, айрана, а также верблюжьего молока – всегда было вдоволь.

 

Еркежан Максут, продюсер:

– В этот праздник всегда хочется быть рядом с близкими, прощать старые обиды и радоваться жизни. Люди встречаются друг с другом, становятся красивее и добрее, на улице много света и тепла. Всем хочется поскорее забыть холодные, неуютные зимние дни и как можно чаще бывать на улице.

Для меня Наурыз – это встречи с нашей большой семьей, о которых мне напоминает наурыз-коже. Я готовила его, к сожалению, всего один раз – когда мы жили вместе с родителями мужа. Тогда свекор попросил, чтобы его приготовила именно я. Нашла хороший рецепт в Интернете, взяла разное мясо – говядину, конину, несколько видов круп, бобы – и наурыз-коже повара-дилетанта всем понравился. Особенно хвалила меня свекровь – Сания Дуйсенбековна Сарсембаева, замечательный человек, которую я называю мамой.

Тот первый год после замужества, когда мы все вместе собирались за столом, был одним из самых лучших в моей жизни. Потом родители мужа переехали в другой город, и я очень скучаю по ним. Поэтому каждый Нау­рыз мы стараемся встречать в Талгаре, где они живут сейчас. Но нынче не получилось вырваться из Астаны. Зато я постараюсь повторить тот успех, который выпал на мой первый собственноручно приготовленный наурыз-коже. Мне очень хочется, чтобы у моих детей Наурыз тоже был связан с запахом и вкусом этого сак­рального блюда.

 

#Наурыз #казахстанцы #традиции #Наурызнама

