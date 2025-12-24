По его словам, аким четко понимает задачи Президента
«В лице акима Жениса Касымбека я нашел человека, который понял, что я хочу, что я требую», - сказал Глава государства на совещании по развитию Астаны.
Ранее он обратил также внимание на то, что Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний.
«Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях», - отметил он.
Касым-Жомарт Токаев поддержал планы по расширению сети ЛРТ и предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра. Он поручил в установленные сроки построить четвертую станцию питьевой воды и подготовить запуск второго канализационно-очистного сооружения и локальных очистных систем.