Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом "Айбын" ІІ степени Александра Руденко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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"За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Руденко Александра Ивановича – учителя начальной военной подготовки КГУ "Школа-гимназия № 32" акимата города Астаны (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Указ вводится в действие со дня подписания, добавили в Акорде.

Напомним, 14 июля в Щучинске 65-летний школьный учитель Александр Руденко погиб, спасая тонувшего в озере ребенка.

"На противоположной стороне озера у города Щучинск, спасая тонущего ребенка, утонул мужчина 1958 года рождения. Ему удалось спасти ребенка. Прибывшие на место спасатели доставили мужчину на берег и оказывали первую медицинскую помощь, делая массаж сердца, до прибытия скорой помощи. К сожалению, мужчину не удалось спасти", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.