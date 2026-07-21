Президент направил поздравительную телеграмму королю Бельгии

В телеграмме по случаю Национального дня Бельгии Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу – процветания и благополучия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии. В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с королевством Бельгия.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия.