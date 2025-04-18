Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня началось совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент особо подчеркнул, что Мангистауская область играет важнейшую роль в укреплении транзитного потенциала страны. Регион находится на стыке основных международных транспортных коридоров, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг.

«Мы уделяем большое внимание развитию морской инфраструктуры, прежде всего, портов Актау и Курык, которые являются одними из основных узлов Транскаспийского международного транспортного маршрута», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В последние годы практически в три раза сократились сроки доставки грузов по данному коридору, стабилизирована стоимость перевозок, началось широкое внедрение передовых цифровых решений. Международные логистические компании проявляют интерес к инвестированию в транспортную отрасль нашей страны, особенно в развитие морских портов. Как сказал Глава государства, правительству совместно с акиматом области необходимо усилить работу с иностранными инвесторами.

В целом, чтобы упрочить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии, надо ускорить реализацию намеченных проектов по развитию автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры. В этом году завершится ремонт автодороги Курык – Жетыбай. Нужно развивать транспортный потенциал и в направлении Туркменистана.

«Поручаю с текущего года приступить к ремонту участков дорог от Жанаозена до границы Туркменистана через Кендирли», - сказал Президент.

В своем выступлении Глава государства отметил, что в Казахстане начата работа по реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов. По его словам, в целом, по стране планируется отремонтировать 125 вокзалов, включая станции Мангистау, Бейнеу и Шетпе. Будут созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе для маломобильных пассажиров. Уверен, что принимаемые усилия позволят укрепить транспортный каркас всей страны.

В январе текущего года запущен крупный Бейнеуский зерновой терминал, который простаивал шесть лет. В настоящее время мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 150 тонн муки и 50 тонн комбикормов. После модернизации данные показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 100 тонн комбикормов.