Президент объявил выговор министру транспорта

Президент
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Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической отрасли,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 Были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации «зеленых коридоров», а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.

Глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.

Кроме того, в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.
 

📌По итогам заседания за упущения в работе Президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.

Глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

#Токаев #Совбез

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