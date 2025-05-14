Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации «зеленых коридоров», а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.



Глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.



Кроме того, в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.



По итогам заседания за упущения в работе Президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.



Глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.