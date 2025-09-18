Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Президент
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства считает, что быть спортсменом с мировым именем – это высокая ответственность

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил прославленного спортсмена Геннадия Головкина, который содействовал возвращению бокса в программу олимпийских видов спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

«Защита авторитета страны на международной арене – это не только огромная честь, но и большая ответственность. Ваши победы вдохновляют молодежь. Можно с уверенностью сказать, что отечественные спортсмены вносят свой вклад в укрепление здоровья нации. Быть чемпионом – значит приумножать славу страны, потому что слава наших спортсменов – это слава всего народа, показатель авторитета нашего государства. Мы должны гордиться каждой победой наших атлетов, высоко ценить их труд, всесторонне продвигать в обществе их достижения. Это будет содействовать популяризации спорта, продвижению в нашем обществе здорового образа жизни. Государство будет всегда вас поддерживать», – подчеркнул Президент.

Глава государства считает, что быть спортсменом с мировым именем – это высокая ответственность, так как чемпионы выступают образцом для подрастающего поколения.

Важно, чтобы они были примером для других в словах, поступках, поведении и образе жизни.

«Следует воспитывать в молодых людях чувство патриотизма, трудолюбие, образованность, дисциплинированность, организованность и отзывчивость. Считаю вас, сильнейших спортсменов нашей страны, достойными звания чемпиона. Всем хорошо известно, что в большом спорте непросто достичь высочайшего уровня, а сохранить его – еще сложнее. Поэтому нельзя расслабляться, греясь в лучах славы. Впереди нас ждет главное спортивное событие планеты – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Безусловно, подняться на олимпийский пьедестал почета – мечта каждого спортсмена. Народ Казахстана возлагает на вас большие надежды. Поэтому, чтобы оправдать это доверие, нужно уже сейчас начать подготовку к предстоящим состязаниям. Уверен, что победа национальной сборной на Чемпионате мира по боксу – важный шаг на пути к вершине Олимпа», – подытожил он.

