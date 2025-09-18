Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил прославленного спортсмена Геннадия Головкина, который содействовал возвращению бокса в программу олимпийских видов спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Защита авторитета страны на международной арене – это не только огромная честь, но и большая ответственность. Ваши победы вдохновляют молодежь. Можно с уверенностью сказать, что отечественные спортсмены вносят свой вклад в укрепление здоровья нации. Быть чемпионом – значит приумножать славу страны, потому что слава наших спортсменов – это слава всего народа, показатель авторитета нашего государства. Мы должны гордиться каждой победой наших атлетов, высоко ценить их труд, всесторонне продвигать в обществе их достижения. Это будет содействовать популяризации спорта, продвижению в нашем обществе здорового образа жизни. Государство будет всегда вас поддерживать», – подчеркнул Президент.

Глава государства считает, что быть спортсменом с мировым именем – это высокая ответственность, так как чемпионы выступают образцом для подрастающего поколения.

Важно, чтобы они были примером для других в словах, поступках, поведении и образе жизни.