О проблеме с землей для застройки Alatau city высказался Токаев

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию города Алатау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Президента, при градостроительстве необходимо использовать строительные и отделочные материалы преимущественно отечественного производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«При правильном подходе реализация проекта Alatau city станет локомотивом для строительной отрасли, окажет мощный мультипликативный эффект на экономику страны. Для запуска полноценной и активной стройки надо срочно разобраться с земельными вопросами. Земли в Алматинской области известны своим плодородием. Большинство земельных участков в городе и на близлежащих территориях ранее были переданы в частную собственность либо находятся в долгосрочной аренде, и многие из них до сих пор не освоены. Государство вынуждено выкупать участки для строительства востребованных объектов и реализации инвестиционных проектов. Это серьезно замедляет работу, и к сожалению, количество реально начатых проектов существенно меньше, чем ожидалось», – сказал Глава государства.

Также он добавил, что только за 2024-2025 годы выявлено свыше 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них возвращено лишь 688 гектаров.

Процесс тормозится из-за системных и процедурных ограничений. Власти обязаны принять решительные меры в данном вопросе.

Кроме того, в рамках Конституционного закона установлен правовой режим, предусматривающий особые условия использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Поэтому нужно работать максимально оперативно и качественно, без бюрократии и волокиты.

«В приоритетном порядке требуется взяться за решение насущных проблем. Например, на мусорных полигонах регулярно происходят пожары, и этот вопрос необходимо решить срочно и окончательно.Также на особом контроле должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель. Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства и нормы промышленной безопасности. Не будет преувеличением сказать, что такие незаконные действия уже приняли системный характер. К сожалению, многие компании, завершив или приостановив свою деятельность, забывают о восстановительных работах», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Решение указанных проблем – прямая обязанность местных исполнительных органов, а Правительство должно осуществлять строгий контроль. Администрация Президента должна подключиться к этой работе.

#Токаев #Алматинская область #совещание #Акорда #участки #земли

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Актау откроется консульство РФ
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
«Водный след» столичного школьника
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Токаев: Основной закон должен быть движущей силой развития …
Принцип «Закон и Порядок» разъяснил Глава государства
Президент поручил изучить вопрос скоростного транспорта, со…
Токаев поручил интенсивно развивать инфраструктуру Alatau C…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]