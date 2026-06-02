О проблеме с землей для застройки Alatau city высказался Токаев

По словам Президента, при градостроительстве необходимо использовать строительные и отделочные материалы преимущественно отечественного производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«При правильном подходе реализация проекта Alatau city станет локомотивом для строительной отрасли, окажет мощный мультипликативный эффект на экономику страны. Для запуска полноценной и активной стройки надо срочно разобраться с земельными вопросами. Земли в Алматинской области известны своим плодородием. Большинство земельных участков в городе и на близлежащих территориях ранее были переданы в частную собственность либо находятся в долгосрочной аренде, и многие из них до сих пор не освоены. Государство вынуждено выкупать участки для строительства востребованных объектов и реализации инвестиционных проектов. Это серьезно замедляет работу, и к сожалению, количество реально начатых проектов существенно меньше, чем ожидалось», – сказал Глава государства.

Также он добавил, что только за 2024-2025 годы выявлено свыше 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них возвращено лишь 688 гектаров.

Процесс тормозится из-за системных и процедурных ограничений. Власти обязаны принять решительные меры в данном вопросе.

Кроме того, в рамках Конституционного закона установлен правовой режим, предусматривающий особые условия использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Поэтому нужно работать максимально оперативно и качественно, без бюрократии и волокиты.

«В приоритетном порядке требуется взяться за решение насущных проблем. Например, на мусорных полигонах регулярно происходят пожары, и этот вопрос необходимо решить срочно и окончательно.Также на особом контроле должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель. Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства и нормы промышленной безопасности. Не будет преувеличением сказать, что такие незаконные действия уже приняли системный характер. К сожалению, многие компании, завершив или приостановив свою деятельность, забывают о восстановительных работах», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Решение указанных проблем – прямая обязанность местных исполнительных органов, а Правительство должно осуществлять строгий контроль. Администрация Президента должна подключиться к этой работе.