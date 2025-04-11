Президент поддержал идею о переименовании Tulip Hall в Шымкенте

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Местные жители предлагают назвать многофункциональный комплекс «Қызғалдақ сарайы» или «Қызғалдақ»

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что Шымкент, имеющий глубокие исторические корни, сыграл особую роль в судьбе страны. Здешние места олицетворяют дух и образ жизни нашего народа.

- Шымкент известен как «шырайлы шаһар». Действительно, и люди, и погода в этом месте особенные. Граждане очень трудолюбивые и предприимчивые. Я искренне благодарен всем вам за ваши заслуги. Древний город стоит на перекрестке девяти дорог. Как известно, через эти земли проходил Великий Шелковый путь. С незапамятных времен в Шымкенте процветала торговля, здесь оставили свой след различные культуры и традиции. Преемственность прошлого и настоящего не прерывается и сегодня: через город проходит транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, - сказал Токаев.

Он отметил, что благодаря своему географическому положению растет стратегическое значение города.

- Как вы помните, несколько лет назад на встрече с жителями Шымкента я сказал: «Благополучие – суть экономики, согласие – суть политики». Эти ценности по-прежнему определяют стратегию развития нашей страны. Глядя на сегодняшний Шымкент, можно с уверенностью сказать: город с каждым годом становится краше. Запускаются новые производства.

По моему поручению было построено несколько социальных объектов, в частности, Конгресс-холл, два дворца школьников, одиннадцать комфортных школ. Жители Шымкента предлагают переименовать Tulip Hall и назвать Конгресс-холл «Қызғалдақ сарайы» или «Қызғалдақ». Это хорошая идея, которую можно поддержать. Думаю, что уместнее будет назвать более кратко «Қызғалдақ», – высказал своё мнение Глава государства.

Также Президент добавил, что в прошлом году в городе построили 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Активно развиваются металлургия, строительство и пищевая промышленность. В прошлом году рост экономики города составил 11%. В Шымкенте реализуются более 300 инвестиционных проектов с созданием 9 тысяч постоянных рабочих мест. Только в прошлом году в город было привлечено около 770 миллиардов тенге инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Шымкент по праву считается благодатным местом для предпринимателей. Здесь работают около 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют более половины экономики города.

- Демографический рост мегаполиса также впечатляет. Наряду с естественным ростом населения отмечается и положительное миграционное сальдо. Это свидетельствует о жизнеспособности, привлекательности и большом потенциале города. Надо помнить и о том, что неконтролируемая миграция окажет влияние на техническую и социальную инфраструктуру. Безусловно, эти успехи стали возможны, прежде всего, благодаря трудолюбию, предприимчивости и сплоченности горожан. В сегодняшнее неспокойное время именно эти качества должны быть присущи каждому гражданину, – подчеркнул Президент.

#Токаев #Шымкент #переименование #Tulip Hall

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